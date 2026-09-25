Solucan ararken hayatları değişti! Bahçeden 19 milyon TL çıktı - Son Dakika
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Solucan ararken hayatları değişti! Bahçeden 19 milyon TL çıktı

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Solucan ararken hayatları değişti! Bahçeden 19 milyon TL çıktı
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İsveç'te balık tutmak için yem olarak kullanacakları solucanları arayan çift, yazlık evlerinin bahçesinde ülke tarihinin en büyük gümüş sikke definelerinden birine rastladı. Topraktan 24 bin 100 gümüş sikke ile 144 arkeolojik obje çıkarılırken, devlet koleksiyonu devraldı. Defineyi bulan çifte 4 milyon İsveç kronu, yaklaşık 19 milyon TL ödeme yapılacağı açıklandı.

İsveç'te bahçede solucan arayan çiftin karşısına yaklaşık 900 yıllık dev bir define çıktı. Binlerce sikkenin bulunduğu keşif, çifte milyonlar kazandırdı.

SOLUCAN ARARKEN TARİHİ SERVETE RASTLADILAR

Balık yemi ararken hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar. İsveç'in Södertälje bölgesindeki Mörkö Yarımadası'nda bulunan yazlık evlerinin bahçesine çıkan çift, balık tutarken kullanmak üzere solucan aramaya başladı. Toprağı eşeledikleri sırada karşılarına çıkan parçalar, sıradan bir buluntu değildi. Çift, İsveç'te bugüne kadar bulunan en büyük sikke koleksiyonlarından birini keşfetmişti. Ağustos 2025'te gerçekleşen keşif kısa süre içinde Stockholm İl İdare Kurulu yetkililerine bildirildi.

Solucan ararken hayatları değişti! Bahçeden 19 milyon TL çıktı

İKİ PLASTİK KOVAYI DOLDURDU

İhbardan üç gün sonra bölgeye gelen bir arkeolog, mülk sahibiyle yaklaşık üç saat çalışarak definenin büyük bölümünü topraktan çıkardı. Bulunan eserlerin miktarı dikkat çekiciydi. Tarihi parçalar 10 litrelik iki plastik kovayı doldurdu. Daha sonra bölgeye kazıcı getirildi ve kapsamlı inceleme başlatıldı. İlk aşamada yaklaşık 20 bin sikke bulunduğu düşünülürken detaylı inceleme sonucunda gerçek sayı ortaya çıktı.

TAM 24 BİN 100 GÜMÜŞ SİKKE ÇIKTI

"Hörningsholm Definesi" adı verilen koleksiyonun 24 bin 100 gümüş sikke ve 144 farklı arkeolojik objeden oluştuğu belirlendi. Definenin toplam ağırlığı ise 4,7 kilogram olarak kayıtlara geçti. Viking Çağı ile Erken Orta Çağ dönemine tarihlendirilen koleksiyondaki sikkelerin büyük bölümünün 12. yüzyıldan kaldığı belirtildi. Bazı sikkelerde bulunan "KANUTUS" ibaresinin, 12. yüzyılın ikinci yarısında hüküm süren İsveç Kralı Knut Eriksson dönemine işaret ettiği değerlendirildi.

DEVLET 19 MİLYON TL ÖDEYECEK

İsveç Ulusal Miras Kurulu, koleksiyonun yüksek tarihi ve kültürel değeri nedeniyle eserlerin devlete aktarılmasına karar verdi. Mayıs 2026'da açıklanan karara göre defineyi bulan çifte 4 milyon İsveç kronu ödeme yapılacak. Verilen güncel kur hesabıyla bu tutar yaklaşık 19 milyon TL'ye karşılık geliyor.

GümüşDünyaİsveçSon Dakika

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SON DAKİKA: Solucan ararken hayatları değişti! Bahçeden 19 milyon TL çıktı - Son Dakika
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