UEFA Uluslar Ligi yeni sezonu 8 maçla açıldı, Hollanda ile Almanya 1-1 berabere kaldı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu oynanan maçlarla başladı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında 8 maç yapıldı.

Gecenin öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Hollanda ile Almanya, Felix Nmecha ve Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

A Ligi 4. Grup'ta Norveç, evinde Danimarka'yı Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın (2) attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri, Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'dan geldi.

B Ligi 3. Grup'ta ise Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muric'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

Hollanda-Almanya: 1-1

Sırbistan-Yunanistan: 1-2

4. Grup:

Portekiz-Galler: 1-0

Norveç-Danimarka: 3-2

B Ligi

3. Grup:

Avusturya-İsrail: 3-1

Kosova-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

D Ligi

1. Grup:

Andorra-Malta: 1-2

2. Grup:

Lihtenştayn-Litvanya: 0-2

Ligde ilk hafta maçları, yarın ve 26 Eylül Cumartesi günkü maçlarla tamamlanacak.