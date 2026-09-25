İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı - Son Dakika
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İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı

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Galatasaraylı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ile oğlu Kais'in İstanbul'da bir AVM'de sözlü saldırıya uğradığı öne sürüldü. İddiaya göre bazı kişiler, Galatasaray forması giyen Kais'in yanında Sara Gündoğan'a, "Defolun gidin. Kocan Türkiye'de sadece para yiyor, Galatasaray'a katkısı yok" dedi. Yaşananların ardından Kais'in ağladığı ve artık dışarıya Galatasaray formasıyla çıkmadığı belirtildi.

Galatasaraylı İlkay Gündoğan'ın ailesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Ali Naci Küçük, deneyimli futbolcunun eşi Sara Gündoğan ile oğlu Kais'in İstanbul'da sözlü saldırıya uğradığını ileri sürdü. Olayın Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmadan bir gün önce Zorlu AVM'de yaşandığı belirtildi.

İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı

"DEFOLUN GİDİN" DEDİLER

Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre Sara Gündoğan, oğlu Kais ile AVM'de gezerken bazı kişilerin sözlü tepkisiyle karşılaştı.

Küçük, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçından bir gün önce İlkay Gündoğan'ın oğlu Kais, Zorlu AVM'de Galatasaray formasıyla annesiyle gezerken 2-3 kendini bilmez laf atıyor. 'Defolun gidin. Kocan Türkiye'de sadece para yiyor, Galatasaray'a katkısı yok.' diyorlar. Bana göre bunlar adam değiller."

İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı

KAIS'İN AĞLADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

İddiaya göre yaşanan olayın ardından Kais ağlamaya başladı. Sara Gündoğan'ın ise olay sonrası Galatasaraylı yetkililerle iletişime geçtiği belirtildi.

Küçük, olayın çocuk üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan bu olayın ardından Kais Gündoğan artık dışarıda Galatasaray formasıyla gezmiyormuş. Sebep olduğunuz olaya bakar mısınız?"

İLKAY GÜNDOĞAN TEKLİFİ REDDETTİ

Öte yandan İlkay Gündoğan'ın yaz transfer döneminde Arap Yarımadası'ndan ciddi bir teklif aldığı da öne sürüldü. 35 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da mutlu ve huzurlu olduğu, bu nedenle ayrılığı düşünmeyerek kendisine sunulan teklifi geri çevirdiği belirtildi.

İlkay GündoğanGalatasarayİstanbulTürkiyeSözlerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • demirtashuli demirtashuli:
    Eğer doğruysa millet kafayı yemiş. Sizin gibiler defolun bu güzelim ülkeden 2 4 Yanıtla
  • Pinokyo Pinokyo:
    bunu ayiplamak için gsli olmaya gerek yok. okuldaki çocuğa şiddetten ne farkı var bunun! 2 1 Yanıtla
  • A. Hamza A. Hamza:
    geri çevirir tabi Türk takımları maalesef son demlerinde olan ünlü futbolcuların yatarak çuvalla para kazandıkları ülke buda sözde Türk sorsan gs spor kulübü için herşey yapar hadi o zaman haybeye maaşı götürcene transfer olda takım birazını çıkarsın bari araçlardan ama nerde keyfi kaçar tipitopların 1 2 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Dogru haberse nefretle kiniyorum 1 0 Yanıtla
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