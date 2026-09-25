İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı

Galatasaraylı İlkay Gündoğan'ın ailesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Ali Naci Küçük, deneyimli futbolcunun eşi Sara Gündoğan ile oğlu Kais'in İstanbul'da sözlü saldırıya uğradığını ileri sürdü. Olayın Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmadan bir gün önce Zorlu AVM'de yaşandığı belirtildi.

"DEFOLUN GİDİN" DEDİLER

Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre Sara Gündoğan, oğlu Kais ile AVM'de gezerken bazı kişilerin sözlü tepkisiyle karşılaştı.

Küçük, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçından bir gün önce İlkay Gündoğan'ın oğlu Kais, Zorlu AVM'de Galatasaray formasıyla annesiyle gezerken 2-3 kendini bilmez laf atıyor. 'Defolun gidin. Kocan Türkiye'de sadece para yiyor, Galatasaray'a katkısı yok.' diyorlar. Bana göre bunlar adam değiller."

KAIS'İN AĞLADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

İddiaya göre yaşanan olayın ardından Kais ağlamaya başladı. Sara Gündoğan'ın ise olay sonrası Galatasaraylı yetkililerle iletişime geçtiği belirtildi.

Küçük, olayın çocuk üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan bu olayın ardından Kais Gündoğan artık dışarıda Galatasaray formasıyla gezmiyormuş. Sebep olduğunuz olaya bakar mısınız?"

İLKAY GÜNDOĞAN TEKLİFİ REDDETTİ

Öte yandan İlkay Gündoğan'ın yaz transfer döneminde Arap Yarımadası'ndan ciddi bir teklif aldığı da öne sürüldü. 35 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da mutlu ve huzurlu olduğu, bu nedenle ayrılığı düşünmeyerek kendisine sunulan teklifi geri çevirdiği belirtildi.