Manisa\'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde belediyeye ait Emir Kaplıcaları’nda yaşlı bir kadın, konakladığı odanın içerisinde bulunan havuzda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Şehitlioğlu Mahallesi’nde bulunan Kula Belediyesi’ne ait Emir Kaplıcaları’nda meydana geldi. Kaplıcada konaklayan Sevim Yılmaz (65), iddiaya göre bir süre odanın bahçesinde bulunan eşi tarafından arandı.

HAVUZDA HAREKETSİZ BULUNDU

Eşine seslenmesine rağmen yanıt alamayan kişi, havuzun bulunduğu bölüme geçtiğinde Yılmaz’ı havuz içerisinde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sevim Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme ve otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.