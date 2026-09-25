Kılıçdaroğlu\'ndan milli duruş! Erdoğan\'a destek verip Netanyahu\'ya saydırdı

BM Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konuşması sırasında birçok ülke temsilcisinin salonu terk etmesi ve yaşanan protestoların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama yayımladı. Kılıçdaroğlu, Netanyahu’nun Türkiye’yi ve protestocu heyetleri hedef alan ifadelerine sert yanıt verdi.

"HEYETLERİN TEPKİSİ TARİHİ BİR YANITTIR"

Netanyahu’nun Gazze’deki insani tabloyu yok saydığını ve boş salona hitap etmek zorunda kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Birleşmiş Milletler kürsüsü, katliamların ve savaş politikalarının meşrulaştırılacağı bir alan değildir! İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan, 70 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef alan küstah dili asla kabul edilemez. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk ederek ortaya koyduğu tepki, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan bu zihniyete verilmiş tarihi bir yanıttır."

"İÇ POLİTİKADAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ..."

Siyasi farklılıkların ötesinde milli bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin bir savaş suçlusu tarafından hedef alınamayacağını belirtti: "Netanyahu dün boş kalan salona konuşmuştur. Çünkü kendisi, insanlık vicdanında zaten mahkûm olmuştur. Açık ve net ifade ediyorum: İç politikadaki görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin, BM kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınması kabul edilemez!"

KALICI ÇÖZÜM: 1967 SINIRLARINDA BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ

CHP’nin dış politika anlayışının Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine dayandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, ezilen Filistin halkının yanında olduklarını belirterek çözüm yolunu şu sözlerle tarif etti: "Bizim safımız bellidir: Biz; ezilen, bombalanan, yaşam hakkı gasp edilen Filistin halkının, barışın ve adaletin yanındayız. Dünya, şiddetin ve işgalin normalleştirilmesine teslim olmamalıdır. Filistin meselesinin kalıcı çözümü; uluslararası hukuk çerçevesinde, 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması ve iki devletli çözümün derhal hayata geçirilmesidir."

"FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu, açıklamasını "Filistin halkı yalnız değildir. Bu katliamların failleri ve sessiz kalanlar, günü geldiğinde uluslararası adalet önünde mutlaka hesap verecektir" diyerek tamamladı.