İsrail'in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti

BM'de İranlı bir diplomata Starlink terminali uzatan İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon karşılık alamadı. İranlı diplomat, Danon'u yanıtsız bırakarak görmezden geldi.

STARLINK CİHAZINI İRANLI DİPLOMATA UZATTI

BM'de Starlink gerilimi, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ile İranlı bir diplomat arasında yaşandı. Danon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşmasında kullandığı Starlink terminalini İranlı diplomata vermeye çalışarak taciz etti. İranlı diplomat ise Danon'un girişimine karşılık vermedi ve arkasını döndü. Danon bu sırada cihazın İran halkının özgürlüğü için faydalı olabileceğini savundu. İranlı diplomat ise herhangi bir sözlü yanıt vermedi.

İRANLI DİPLOMAT KARŞILIK VERMEDİ

İki ülke arasındaki siyasi ve askeri gerilimin devam ettiği bir dönemde yaşanan olayda İranlı diplomatın tavrı dikkat çekti. Danon elindeki Starlink terminaliyle kendisine yaklaşırken İranlı diplomat cihazı almadı ve konuşmaya girmedi. Görüntülerde taraflar arasında fiziksel bir temas yaşandığına dair bir unsur yer almadı.