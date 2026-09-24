Gıda fiyatları eylülde yüzde 2,7 arttı, 76 aydır aralıksız artış sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gıda fiyatları eylülde yüzde 2,7 arttı, 76 aydır aralıksız artış sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gıda fiyatları eylülde yüzde 2,7 arttı, 76 aydır aralıksız artış sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAMUAR'ın 64 temel gıda maddesinden oluşan sepet araştırmasına göre gıda fiyatları eylülde aylık yüzde 2,7, yıllık yüzde 52,3 arttı. Fiyatlar 76 aydır aralıksız yükselirken işsizler, emekliler, ücretliler ve dar gelirlilerin açlık ve yoksulluk riskinin büyüdüğü belirtildi.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR'ın 64 temel gıda maddesinden oluşan sepet üzerinden yaptığı araştırmaya göre, gıda fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Gıda fiyatlarındaki artış yılın ilk dokuz ayında yüzde 41,5'e, son bir yıllık dönemde yüzde 52,3'e ulaştı. Eylül 2021'den bu yana gıda fiyatlarının yüzde 2 bin 243 arttığı belirtilen araştırmada, beş yıl önce 100 liraya alınan gıda sepetinin bugün 2 bin 343 liraya mal olduğu kaydedildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan ve fiyatları Türkiye'nin büyük bölümünde yaygın şubeleri bulunan zincir marketlerden derlenen gıda sepeti üzerinden hazırladığı Eylül 2026 gıda fiyatları endeksi sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, yaz aylarında nispeten yavaşlayan gıda fiyatlarındaki artış eylülde yeniden hızlandı. Haziranda yüzde 1,9, temmuzda yüzde 1,6 ve ağustosta yüzde 0,5 olan aylık artış, eylülde yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. KAMUAR, gıda fiyatlarının 76 aydır aralıksız olarak bir önceki aya göre arttığını bildirdi.

"AÇLIK RİSKİ BÜYÜYOR"

Araştırmada, yüksek enflasyon sürecinin gıda fiyatlarında 76 aydır devam eden artış trendi nedeniyle işsizler, emekliler, ücretliler ve dar gelirlilerin açlık ve yoksulluk riskinin büyümeye devam ettiği belirtildi. KAMUAR'ın araştırmasında, Eylül 2021'den Eylül 2026'ya kadar geçen beş yıllık dönemde gıda fiyatlarının toplam yüzde 2 bin 243 oranında arttığı ifade edildi. Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepetinin bu yıl eylül ayında 2 bin 343 liraya mal olduğu kaydedildi.

Aynı dönemde kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerindeki artışın yüzde bin 292'de kaldığı belirtilen araştırmada, Eylül 2021'de 100 lira olan ortalama kamu çalışanı ücretinin Temmuz 2026'da yapılan zamla birlikte bin 392 liraya çıktığı ifade edildi. Gıda fiyatlarının artmaya devam ettiği, maaş ve ücretlerin ise yıl sonuna kadar değişmeyeceği belirtilerek, ücretlilerin alım gücünün gıda fiyatlarına karşı reel olarak yüzde 40,6 oranında eridiği kaydedildi. Araştırmada, bir kamu çalışanının 2021 yılında bir maaşıyla aldığı gıda sepetinin bugün en fazla yüzde 59,4'ünü alabildiği belirtildi.

AYLIK FİYAT ARTIŞI

Eylülde gıda harcama gruplarının tamamında fiyat artışı yaşandı. Ekmek, pirinç, un ve bulgur fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarken, et ve balık grubunda yüzde 3,4 artış gerçekleşti. Süt, süt ürünleri ve yumurta grubunda fiyatlar yüzde 1,1, margarin ve sıvı yağ fiyatları ise yüzde 2,6 yükseldi.

Meyve fiyatları yüzde 4,6, taze sebze fiyatları yüzde 4,9 arttı. Bakliyat fiyatlarında yüzde 9,1 oranında artış yaşanırken, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş gıda maddelerinden oluşan grupta fiyatlar yüzde 3,1 yükseldi. Araştırmada, vatandaşların mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 temel gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,7 daha fazla para ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

DOKUZ AYLIK ARTIŞ

Ocak-eylül döneminde ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatları yüzde 35,5, et ve balık fiyatları yüzde 34,5, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 29,6 arttı. Aynı dönemde yağ fiyatları yüzde 15,7, meyve fiyatları yüzde 54,1, sebze fiyatları yüzde 100,1 yükseldi. Bakliyat fiyatlarında yüzde 55,2, diğer gıda fiyatlarında ise yüzde 23,1 artış kaydedildi. Gıda fiyatlarında yılın ilk dokuz aylık dönemindeki toplam artış ise yüzde 40,5 olarak da hesaplandı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 52,3

Gıda fiyatlarında eylül ayı sonu itibarıyla son bir yıllık artış yüzde 52,3 olarak gerçekleşti. Son bir yıllık dönemde ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatları yüzde 45,6, et ve balık fiyatları yüzde 49,2, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 28,4, yağ fiyatları yüzde 25,9 arttı. Meyve fiyatlarında yıllık artış yüzde 56,4, sebze fiyatlarında yüzde 137,6 oldu. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 55,2, diğer gıda fiyatları ise yüzde 29,4 arttı.

12 AYLIK ORTALAMALARDA ARTIŞ YÜZDE 55,5

Ekim 2025-Eylül 2026 dönemini kapsayan son 12 aylık dönemin ortalama gıda fiyatları, Ekim 2024-Eylül 2025 dönemindeki ortalama gıda fiyatlarına göre yüzde 55,5 yükseldi. On iki aylık ortalama fiyat artışı ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatlarında yüzde 39, et ve balık fiyatlarında yüzde 60,1, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 35,5 olarak gerçekleşti. Yağ fiyatları yüzde 33,1, meyve fiyatları yüzde 84,6, sebze fiyatları yüzde 101,2 arttı. Bakliyatta ortalama fiyatlar bir önceki 12 aylık ortalamaya göre yüzde 33,6, diğer gıda fiyatları ise yüzde 34,3 yükseldi.

Kaynak: ANKA
YoksullukEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
Sayıştay Sinop Belediyesi’ne “zimmet“ yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi Sayıştay Sinop Belediyesi'ne "zimmet" yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi
Vlahovic’ten Serenay Sarıkaya’ya sürpriz O fotoğrafı beğendi Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi
Çubuk’ta ATM önünde sır ölüm Otomobilde 2 kişinin cansız bedeni bulundu Çubuk'ta ATM önünde sır ölüm! Otomobilde 2 kişinin cansız bedeni bulundu
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi Bakan Gürlek’ten merak edilen soruya yanıt Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt
Oyuncu Sedat Savtak, Kozinoğlu dosyasında ifade verdi Herkes onu “Kazım Kaşifoğlu“ karakteriyle tanıyor Oyuncu Sedat Savtak, Kozinoğlu dosyasında ifade verdi! Herkes onu "Kazım Kaşifoğlu" karakteriyle tanıyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
14:27
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
14:15
New York’ta ilginç anlar Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı
New York'ta ilginç anlar! Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı
14:13
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
13:46
Nereden nereye Dünya devi çimlerini satmaya başladı
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
13:37
19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı
19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı
13:23
Galatasaray’da Singo bilmecesi Kulüpten resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:58
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:42:14. #7.12#
SON DAKİKA: Gıda fiyatları eylülde yüzde 2,7 arttı, 76 aydır aralıksız artış sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei