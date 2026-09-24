Zonguldak Vali Yardımcısı Balcı evinde kalp krizi geçirdi! Emeklilik dilekçesi verdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Zonguldak Vali Yardımcısı Balcı evinde kalp krizi geçirdi! Emeklilik dilekçesi verdiği ortaya çıktı

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Zonguldak Vali Yardımcısı Balcı evinde kalp krizi geçirdi! Emeklilik dilekçesi verdiği ortaya çıktı
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Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir süre önce emeklilik dilekçesi verip senelik izne ayrılan Balcı'nın cenazesi otopsi için hastaneye götürülürken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu taziye mesajı yayımladı.

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce emeklilik dilekçesini vererek yıllık izne ayrılan Balcı, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SUNMUŞTU

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı'dan acı haber geldi. Bir süre önce emeklilik dilekçesini veren ve yıllık izne ayrılan 57 yaşındaki Balcı, sabaha karşı İstanbul'daki evinde rahatsızlandı.

EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Balcı'ya sağlık görevlileri müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Balcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Balcı'nın vefatının ardından yayımladığı mesajda, mesai arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, "Görev süresi boyunca ilimize ve hemşehrilerimize özveriyle hizmet eden merhum Vali Yardımcımız Muammer Balcı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza ve mülki idare camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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