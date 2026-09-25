Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin çarpıcı bir telsiz kaydı ortaya çıktı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın arşivinde yer alan kayıtta, Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen koordinatlara yönlendirilen ekiplerin herhangi bir bulguya ulaşamadığı ve İl Jandarma Komutanı'nın koordinat hatasına gösterdiği tepki net bir şekilde duyuluyor.

GENELKURMAY'DAN GELEN KOORDİNATLAR BOŞ ÇIKTI

Ortaya çıkan ses kaydında, arama-kurtarma ekiplerinin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bildirilen noktaya sevk edildiği ancak aranan bölgenin tamamen boş olduğu anlaşılıyor. Tipi ve ağır hava şartları altında yürütülen aramalarda koordinatların yanlış yönlendirdiğini fark eden dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı, durumu telsiz üzerinden sorguluyor.

"ÇOK CİDDİ BİR TİPİ VAR, NEDİR KONU?"

Yeni Şafak tarafından yayınlanan arama-kurtarma operasyonunun yürütüldüğü anlara ait telsiz konuşmasının tam metni şu şekilde kayıtlara yansıdı: