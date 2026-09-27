Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor - Son Dakika
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Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor

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Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'ndeki (ECA) görevine talip oldu. ECA'da görev almak isteyen Özbek'in bu görev için Danimarka'ya uçtuğu belirtildi.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (ECA) yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek harekete geçti.

ALİ KOÇ'UN GÖREV SÜRECİ

Ali Koç, 2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve 2023’te ikinci kez bu göreve seçilmişti. Koç, Fenerbahçe başkanlığının sona ermesinin ardından ECA’daki görevini de bırakmıştı.

DURSUN ÖZBEK GÖREVE TALİP

Bu boşluğun ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ECA yönetim kuruluna aday olduğunu açıkladı. Özbek’in, salı günü yapılacak seçimler öncesinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a gittiği bildirildi.

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