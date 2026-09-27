Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı - Son Dakika
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Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı

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Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
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Brezilya ve dünya futbolunun efsane sol beki Roberto Carlos, menajerleri ve ailevi sorunlar nedeniyle futbolculuk kariyerinde kazandığı tüm serveti kaybettiğini açıkladı. Carlos, yaşadığı felaketi anlatarak gençlere aynı hataları yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Brezilya ve dünya futbolunun efsane sol beki Roberto Carlos, futbolculuk kariyerinde kazandığı tüm servetini menajerleri ve ailevi sorunlar nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Portekiz'de düzenlenen bir panelde konuşan 53 yaşındaki efsane isim, futbolculuk kariyeri sonrasında yaşadığı felaketi paylaştı.

''HESABIMDA HİÇBİR ŞEY BIRAKMADILAR''

Kariyeri boyunca ciddi bir birikim yapmayı hedeflemesine rağmen yanlış insanlara güvendiğini belirten Roberto Carlos,  "Hesabımda hiçbir şey bırakmayan insanlarla sorunlar yaşadım. Menajerler ve ailevi meseleler yüzünden futbolda kazandığım her şeyin %99'unu kaybettim. Hatalar yaptım, bu yüzden gençlere aynı hataları yapmamalarını söylüyorum.'' dedi. 

''TEK GECEDE BÜTÜN GEÇMİŞİMİ KAYBETTİM''

Hayatının dönüm noktası olan ve her şeyini kaybettiği geceyi detaylarıyla anlatan Brezilyalı eski futbolcu, ''Eski menajerimle çok ciddi bir sorun yaşadım. Ailemle ilgili de son derece ağır bir problemim vardı. Perşembe gecesi saat 1 civarında uyudum. Cuma günü ise varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge elime ulaştı. Bu belgeler benim iflas bayrağımdı. Beni kandırdılar ve paramı aldılar. İşte o anda bütün geçmişimi ve paramı kaybettim.'' ifadelerini kullandı.

DAHA SONRA YENİDEN HAYATINI DÜZENE SOKTU

Tüm varlığını kaybettikten sonra zorlu bir toparlanma sürecine girdiğini belirten Carlos; iki yakın dostunun desteği sayesinde mali durumunu ve aile hayatını zamanla yeniden rayına oturtmayı başardığını aktardı.

Roberto CarlosFenerbahçeBrezilyaFutbolDünyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • kn9zjsbrqn kn9zjsbrqn:
    Müslüman ol diycem don gömlek kalır ?? 6 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    sanane olum herkesi müslüman yapma ugrasiniz nedir sizene siz müslümanızda ne oluyor hangi kurala uyuyorsunuz 0 1 Yanıtla
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