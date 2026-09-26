Sadece kayıpları aramıyor! Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı

Esra Erol televizyon dünyasındaki kariyerinin yanına yeni bir iş kolu daha ekledi. Uzun yıllardır ekranların tanınan yüzlerinden biri olan ünlü sunucu, giyim mağazası açarak perakende sektörüne adım attı. Erol’un yeni girişimi yakın çevresinden de destek gördü.

TELEVİZYONCULUĞUN YANINA MAĞAZACILIĞI DA EKLEDİ

Yıllardır televizyon programlarıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol, mesleğinin dışında farklı bir alana yöneldi. Ünlü sunucu, yeni bir giyim mağazasının kapılarını açtı. Böylece Erol, ekran kariyerini sürdürürken aynı zamanda moda ve giyim alanında da işletmecilik yapmaya başladı. Televizyonculuktaki yoğun temposuna rağmen yeni bir ticari girişime imza atan Erol’un mağaza açması, kendisini yakından takip edenler için de sürpriz oldu.

BERGÜZAR KOREL'DEN YENİ İŞİNE DESTEK

Esra Erol’un yeni mağazasının açılışının ardından oyuncu Bergüzar Korel de ünlü sunucuyu tebrik etti. Korel, arkadaşının yeni girişimi için şu ifadeleri kullandı: “Yeni mağazan hayırlı uğurlu bol bereketli olsun benim güzelim.”