İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için ABD’ye Katar aracılığıyla 7 günlük somut bir plan sunduklarını açıkladı. ABD basınında ise Başkan Donald Trump’ın ateşkes teklifini reddettiği ve kasım ara seçimlerinin ardından İran’a yönelik bombardımanı yeniden başlatmayı planladığı iddia edildi.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen diplomasi yeniden hareketlendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington yönetimine boğazın yeniden açılmasını da kapsayan 7 günlük somut bir plan sunduklarını açıkladı. ABD basınında ise Başkan Donald Trump’ın ateşkes teklifine sıcak bakmadığı ve kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından İran’a yönelik saldırıları yeniden gündeme alabileceği öne sürüldü. 

İRAN’DAN ABD’YE 7 GÜNLÜK HÜRMÜZ PLANI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’ye arabulucular üzerinden yeni bir plan ilettiklerini söyledi.

Arakçi, gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı’ndaki normal deniz trafiğinin 7 gün içerisinde yeniden başlayabileceğini belirtti. İran’ın sunduğu planın, daha önce Washington ile Tahran arasında varılan ancak daha sonra çöken mutabakatın temel başlıklarını içerdiği bildirildi. 

Arakçi, teklifin Katar aracılığıyla Washington’a ulaştırıldığını belirterek, “Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir ve normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Plan kapsamında ABD’nin deniz ablukasını kaldırması, petrol yaptırımlarında adım atması ve ateşkese ilişkin bazı şartları kabul etmesinin beklendiği aktarılıyor.

WSJ: TRUMP ATEŞKES TEKLİFİNE SICAK BAKMIYOR

Diplomatik girişimler sürerken ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Wall Street Journal’ın haberlerinde Trump yönetiminin İran konusunda askeri baskıyı sürdürme seçeneğini masada tuttuğu belirtiliyor.

Trump, 22 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İran ile olası bir anlaşmanın ara seçimlerden sonra gündeme gelebileceğini ifade ederken, askeri seçeneğe ilişkin sert mesajlar da verdi. 

ABD’de 2026 ara seçimleri yaklaşırken İran savaşı nedeniyle yükselen petrol ve akaryakıt fiyatlarının da Washington’daki siyasi tartışmaların önemli başlıklarından biri haline geldiği belirtiliyor. 

GÖZLER WASHINGTON’IN VERECEĞİ YANITTA

Tahran’ın 7 günlük teklifinin ardından gözler Washington yönetiminin vereceği yanıta çevrildi. İran tarafı, ABD’nin şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın açılabileceğini ve daha kapsamlı müzakerelerin yeniden başlayabileceğini belirtiyor.

Ancak tarafların Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, yaptırımlar, askeri operasyonların sona erdirilmesi ve İran’ın nükleer programı konusunda halen önemli görüş ayrılıkları bulunuyor.

Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıDonald TrumpKatarDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
07:44
SPK’dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu
SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu
07:26
Fenerbahçe’ye FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı Ödeme yapılırsa kalkacak
Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak
00:25
Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
00:00
Maça damga vuran anlar Merih Demiral kendisini zor tuttu
Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu
23:45
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya tek golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti
23:26
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti Fatih Erbakan’dan yeni seçim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
22:46
Kabızlık şikayetiyle gittiği hastanede acı gerçeği öğrendi
Kabızlık şikayetiyle gittiği hastanede acı gerçeği öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 08:22:23. #7.12#
SON DAKİKA: İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei