İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen diplomasi yeniden hareketlendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington yönetimine boğazın yeniden açılmasını da kapsayan 7 günlük somut bir plan sunduklarını açıkladı. ABD basınında ise Başkan Donald Trump’ın ateşkes teklifine sıcak bakmadığı ve kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından İran’a yönelik saldırıları yeniden gündeme alabileceği öne sürüldü.

İRAN’DAN ABD’YE 7 GÜNLÜK HÜRMÜZ PLANI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’ye arabulucular üzerinden yeni bir plan ilettiklerini söyledi.

Arakçi, gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı’ndaki normal deniz trafiğinin 7 gün içerisinde yeniden başlayabileceğini belirtti. İran’ın sunduğu planın, daha önce Washington ile Tahran arasında varılan ancak daha sonra çöken mutabakatın temel başlıklarını içerdiği bildirildi.

Arakçi, teklifin Katar aracılığıyla Washington’a ulaştırıldığını belirterek, “Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir ve normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Plan kapsamında ABD’nin deniz ablukasını kaldırması, petrol yaptırımlarında adım atması ve ateşkese ilişkin bazı şartları kabul etmesinin beklendiği aktarılıyor.

WSJ: TRUMP ATEŞKES TEKLİFİNE SICAK BAKMIYOR

Diplomatik girişimler sürerken ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Wall Street Journal’ın haberlerinde Trump yönetiminin İran konusunda askeri baskıyı sürdürme seçeneğini masada tuttuğu belirtiliyor.

Trump, 22 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İran ile olası bir anlaşmanın ara seçimlerden sonra gündeme gelebileceğini ifade ederken, askeri seçeneğe ilişkin sert mesajlar da verdi.

ABD’de 2026 ara seçimleri yaklaşırken İran savaşı nedeniyle yükselen petrol ve akaryakıt fiyatlarının da Washington’daki siyasi tartışmaların önemli başlıklarından biri haline geldiği belirtiliyor.

GÖZLER WASHINGTON’IN VERECEĞİ YANITTA

Tahran’ın 7 günlük teklifinin ardından gözler Washington yönetiminin vereceği yanıta çevrildi. İran tarafı, ABD’nin şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın açılabileceğini ve daha kapsamlı müzakerelerin yeniden başlayabileceğini belirtiyor.

Ancak tarafların Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, yaptırımlar, askeri operasyonların sona erdirilmesi ve İran’ın nükleer programı konusunda halen önemli görüş ayrılıkları bulunuyor.