Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın herhangi bir ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olmadığını vurgulamasının ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de benzer bir açıklama geldi. BM 81. Genel Kurulu'nda konuşan Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bu ittifak herhangi bir ülkeye karşı değildir; savunma, istikrar ve bölgesel barışa yönelik kolektif bir taahhüttür, başka bir şey değil" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nda dünya liderlerine hitap etti.

Şerif, Washington ile Tahran arasındaki çatışmalar nedeniyle uluslararası deniz taşımacılığının olumsuz etkilendiği Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı’nın durumuna değindi. Şerif, "Hürmüz Boğazı ve Babülmendep, küresel ekonominin can damarlarıdır ve açık kalmalıdır. Ülkeleri birbirine bağlamalı, çatışmaların kilit noktaları haline gelmemeli" ifadelerini kullandı.

HUSİLERİN MEKKE’YE YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİNE KINAMA

Şerif ayrıca, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın Mekke kentine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişimlerini kınayarak, bu durumun bir "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı. Şerif, Pakistan’ın Suudi Arabistan’ın yanında yer aldığını kaydederek, "Hiçbir Müslüman böylesine çirkin bir suç işlemeyi düşünemez. Pakistan, tarihte her zaman olduğu gibi kardeş Suudi Arabistan halkıyla tam dayanışma içindedir" dedi.

Şerif ayrıca, Pakistan’ın ABD ve İran’ı daha geniş bölgeleri etkisi altına alan çatışmaları sonlandırmak amacıyla gerçekleştirilen müzakereler doğrultusunda tek çatı altında bir araya getirdiğini vurguladı. Pakistan’ın taraflar arasındaki çatışmaları sonlandırmaya yönelik çabalarına değinen Şerif, "Maalesef çatışma Körfez’i ve daha geniş Orta Doğu coğrafyasını etkisi altına aldı. Kıymetli hayatlar kaybedildi, ekonomiler zarar gördü, başta Hürmüz Boğazı olmak üzere kritik denizcilik güzergahları ciddi baskı altına girdi" dedi.

"MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI, BÖLGESEL BARIŞA YÖNELİK KOLEKTİF BİR TAAHHÜTTÜR"

Pakistan Başbakanı ayrıca, Pakistan’ın barışa olan bağlılığını vurgulayarak, Türkiye ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na da değindi. Şerif, "Bu ittifak herhangi bir ülkeye karşı değildir; savunma, istikrar ve bölgesel barışa yönelik kolektif bir taahhüttür, başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Şerif, İsrail’in bölgede sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürmesini de eleştirdi. İsrail’in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki saldırılarını kınayan Şerif, başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere Filistin halkının nesillerdir işgal, zorla yerinden edilme ve ölümle karşı karşıya kaldığını belirtti.

"GAZZE’DE DOĞAN ÇOCUKLARIN DİĞER ÇOCUKLARLA AYNI HAYATI YAŞAMA HAKKI YOK MU?"

Şerif, 2024 yılında İsrail bombardımanından kaçmak için amcası, teyzesi ve 5 kuzeniyle birlikte evinden ayrılan ve günler sonra kendisini kurtarmaya giden 2 ambulans görevlisiyle birlikte cansız bedenine ulaşılan 5 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ölümünü hatırlattı. Şerif ayrıca, bu ay okulundaki ilk gününde İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden 8 yaşındaki Wafaa Akeela’nın ölümüne de değindi.

Şerif, Gazze’de doğan çocukların dünyanın diğer bölgelerindeki çocuklarla aynı hayatı yaşama, aynı geleceğe sahip olma ve aynı hayalleri kurma hakkına sahip olup olmadığını sordu. Pakistan Başbakanı, Hind Rajab, Wafaa Akeela ve sayısız kişinin ölümünün, uluslararası toplumun sessizliği ve eylemsizliğinin bir göstergesi olarak hafızalarda kalacağını söyledi.

Şerif, Pakistan’ın başkenti Kudüs olan, 1967 öncesi sınırları temelinde bağımsız, egemen, sürdürülebilir ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirtti. Başbakan ayrıca, İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarını kınayarak şiddetin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

HİNDİSTAN İLE SAĞLANAN ATEŞKES NEDENİYLE TRUMP’A TEŞEKKÜR

Şerif ayrıca, geçtiğimiz yıl Hindistan ile yaşanan ve Yeni Delhi yönetiminin Pakistan’ı sorumlu tuttuğu, İslamabad’ın ise suçlamaları reddettiği Pahalgam’daki terör saldırısının ardından yaşanan çatışmalara da değindi. Şerif, "Cesur Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in liderliğindeki kahraman silahlı kuvvetlerimiz, hassasiyet ve profesyonellikle karşılık verdi" dedi.

Şerif, Mayıs 2025’te iki ülke arasında ateşkes sağlanmasına aracılık eden ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. Şerif, Turmp’ın "kararlı ve vizyoner liderliğini" övdüğünü belirterek, bu girişimin "yüz milyonlarca hayatı kurtardığını" vurguladı.

"SU ASLA BİR SİLAH OLARAK KULLANILMAMALI"

Şerif ayrıca, Hindistan ile Pakistan arasındaki nehir ve su kaynaklarına yönelik krize de değinerek, Hindistan’ın Pakistan’ın su kaynaklarına erişimini engellemeye yönelik herhangi bir girişiminin "savaş eylemi" olarak değerlendirileceğini yineledi. Şerif, "Su asla bir silah olarak kullanılmamalı. Nehirler ulusları beslemeli, onları bölmemeli. Bu nedenle Pakistan’ın suyunu kısıtlamaya, engellemeye veya başka yöne yönlendirmeye yönelik herhangi bir girişim savaş eylemi olarak değerlendirilecektir. Hindistan bu konuda hiçbir yanılgıya düşmemeli" dedi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA “İRAN VE İSRAİL’E KARŞI KURULMUŞ BİR İTTİFAK DEĞİL” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın "ABD'nin güvenlik garantilerinden bağımsız olarak hem İran'a hem de İsrail'e karşı bölgesel caydırıcılığı tahkim etmeye yönelik bir adım" olarak değerlendirildiği belirtilerek yöneltilen, "Bu anlaşmanın verdiği mesaj ve stratejik önemi nedir? Ayrıca anlaşma, İran'ın veya Irak ve Yemen'deki müttefiklerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin müdahalede bulunması ihtimalini de beraberinde getiriyor mu?" sorusuna yanıt vermişti.

Newsweek'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir." görüşünü paylaşmıştı.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanSuudi ArabistanDış PolitikaPakistanPolitikaTürkiyeİsrailMekkeDünyaSon Dakika

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