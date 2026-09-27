Sermaye piyasası soruşturmasında savcılıktan yeni hamle: 106 kişi ve kuruluşun malvarlığı dondurulsun talebi - Son Dakika
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Sermaye piyasası soruşturmasında savcılıktan yeni hamle: 106 kişi ve kuruluşun malvarlığı dondurulsun talebi

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Sermaye piyasası soruşturmasında savcılıktan yeni hamle: 106 kişi ve kuruluşun malvarlığı dondurulsun talebi
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Sermaye piyasası soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 42 gerçek kişi, 46 tüzel kişi ve 18 fonun malvarlığına tedbir konulmasını istedi. Savcılığın yazısına göre bazı hisse senetlerinin fiyatı 100 kata yakın yükseldi ve bu hareketler anormal kabul edildi. Talep, şüphelilerin eşlerini, çocuklarını ve aile yakınlarını da kapsıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ

Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi.

Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve söz konusu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.

EŞLER VE ÇOCUKLAR DA KAPSAMDA

Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    kadın Nezaman sorguya çağrılır siz onu deyiverin bize 0 0 Yanıtla
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