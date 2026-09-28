Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köfte ekmek siparişi veren bir kadın, köftenin içini açtığında yoğun miktarda bulgur bulunduğunu görünce tepki gösterdi. Ürünün kıymadan çok bulgur içerdiğini savunan kadın, “Bulgur var, kıyma yok kesinlikle. Bunu yapmayın ya, satmayın o zaman” diyerek yaşadığı duruma isyan etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köfte ekmek siparişi veren bir kadın, yemeğini açtığında karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Köfteyi eliyle parçalayarak içini gösteren kadın, ürünün kıymadan çok bulgur içerdiğini savunarak tepki gösterdi.

KÖFTEYİ PARÇALAYIP İÇİNİ GÖSTERDİ

Sipariş ettiği köfte ekmeği inceleyen kadın, köftenin iç yapısının beklediği gibi olmadığını fark etti. Bunun üzerine köfteyi parçalayarak kameraya gösteren kadın, ürünün içinde belirgin şekilde bulgur bulunduğunu söyledi.

Kadın, sipariş ettiği yemeğe tepki gösterirken “Bulgur var, kıyma yok kesinlikle. Bunu yapmayın ya, satmayın o zaman” ifadelerini kullandı.

SİPARİŞE TEPKİ GÖSTERDİ

Aldığı ürünün köfte olarak sunulmasına şaşırdığını belirten kadın, köftenin içindeki bulgur tanelerini özellikle göstererek duruma isyan etti.

Kadının sipariş sonrası yaşadığı şaşkınlık ve tepkisi cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, olay kısa sürede dikkat çeken görüntüler arasına girdi.

Cep TelefonuGüncelKıymaEkmekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li İsmail Özdemir’den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak MHP'li İsmail Özdemir'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak
Osman Sınav’ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti
Feyza Altun evliliğini bitirdi Eşine aldatma suçlaması yöneltti Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık alev alev yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Mutluluk yolculuğu acıyla bitti Düğün konvoyunda 2 kişi öldü Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü
EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı
İşkenceci katil general yakalandı İşkenceci katil general yakalandı
SPK düğmeye bastı Yatırımcıların gözü bu karardaydı SPK düğmeye bastı! Yatırımcıların gözü bu karardaydı
Fast food devinden büyük dönüşüm Menüden restorana her şey yenileniyor Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor
08:34
Zeynep Mestan’ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim
08:29
106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yeniden tedbir kararı
106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yeniden tedbir kararı
08:01
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler
İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
07:46
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık alev alev yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
07:30
Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum
Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum
07:21
Netanyahu’dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı UCM’ye şikayet edecekler
Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler
07:08
Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu
Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu
06:47
Fast food devinden büyük dönüşüm Menüden restorana her şey yenileniyor
Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor
06:39
SPK düğmeye bastı Yatırımcıların gözü bu karardaydı
SPK düğmeye bastı! Yatırımcıların gözü bu karardaydı
06:23
İşkenceci katil general yakalandı
İşkenceci katil general yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 08:52:07. #7.12#
SON DAKİKA: Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei