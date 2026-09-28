Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Köfte ekmek siparişi veren bir kadın, yemeğini açtığında karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Köfteyi eliyle parçalayarak içini gösteren kadın, ürünün kıymadan çok bulgur içerdiğini savunarak tepki gösterdi.

KÖFTEYİ PARÇALAYIP İÇİNİ GÖSTERDİ

Sipariş ettiği köfte ekmeği inceleyen kadın, köftenin iç yapısının beklediği gibi olmadığını fark etti. Bunun üzerine köfteyi parçalayarak kameraya gösteren kadın, ürünün içinde belirgin şekilde bulgur bulunduğunu söyledi.

Kadın, sipariş ettiği yemeğe tepki gösterirken “Bulgur var, kıyma yok kesinlikle. Bunu yapmayın ya, satmayın o zaman” ifadelerini kullandı.

SİPARİŞE TEPKİ GÖSTERDİ

Aldığı ürünün köfte olarak sunulmasına şaşırdığını belirten kadın, köftenin içindeki bulgur tanelerini özellikle göstererek duruma isyan etti.

Kadının sipariş sonrası yaşadığı şaşkınlık ve tepkisi cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, olay kısa sürede dikkat çeken görüntüler arasına girdi.