Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi - Son Dakika
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Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi

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Van’ın Tuşba ilçesindeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda bir kız öğrencinin boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelmesi paniğe neden oldu. Öğretmenler ve veliler silahı öğrencinin elinden alırken, olay yerine çağrılan polis ekipleri tüfeğe el koydu. Öğrenci ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Van’ın Tuşba ilçesinde bir öğrencinin okula pompalı tüfekle gelmesi paniğe neden oldu. Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda yaşanan olayda, ismi açıklanmayan kız öğrenci sabah saatlerinde silahla okula gelirken fark edildi.

ÖĞRETMENLER VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ

İHA’nın haberine göre, boş olduğu belirtilen pompalı tüfek öğretmenler ve veliler tarafından öğrencinin elinden alındı. Olayın ardından polis ekiplerine haber verildi.

POLİS SİLAHA EL KOYDU

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri tüfeğe el koyarken, öğrenci ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda öğrenci velisi okula geldi. Yaşanan olay okul çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.

TURGUTLU’DAKİ SALDIRI HALA GÜNDEMDE

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de kısa süre önce bir öğrencinin av tüfeğiyle okul çevresinde ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 9. sınıf öğrencisi H.O.’nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Van’da yaşanan son olay, okullardaki silah ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: İHA
GüncelTuşbaVanSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Izzet Emre Izzet Emre:
    Küsür kimde küsür be ailede ne de okulda. Küsür sistemde, köksüz dipsiz dinsiz donsuz kendi kültüründen uzak nesiller düşünen sistemde. Çocuklarımız ne Müslüman olarak yetişti ne de dinsiz Hıristiyan vb olabildi sonuç ortada. 0 0 Yanıtla
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