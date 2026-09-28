Seyirciler arasında kavga çıktı, ünlü şarkıcı çıldırdı - Son Dakika
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Seyirciler arasında kavga çıktı, ünlü şarkıcı çıldırdı

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Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen 22. İncir Festivali’nde sahne alan Zeynep Bastık’ın konserinde beklenmedik anlar yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı konserde seyirciler arasında çıkan kavga, ünlü şarkıcının da dikkatinden kaçmadı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen 22. İncir Festivali’nde sahne alan Zeynep Bastık’ın konserinde beklenmedik anlar yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı konserde seyirciler arasında çıkan kavga, ünlü şarkıcının da dikkatinden kaçmadı.

Müziğe ara veren Bastık, kavga eden kişilere sahneden tepki gösterdi. Konser alanında çok sayıda çocuğun da bulunduğunu hatırlatan ünlü şarkıcı, yaşanan gerginliğin sona ermesini istedi.

Bastık’ın uyarısının ardından seyircilerden birinin, “Bana mı söylüyorsun?” diye seslenmesi üzerine ortam daha da dikkat çekici bir hal aldı. Ünlü şarkıcı bu kez doğrudan o kişiye yanıt vererek, “Evet, sana söylüyorum” dedi.

Yaşananlara anlam veremediğini belirten Bastık, müzik ve eğlence için bir araya gelinen bir ortamda insanların kavga etmesine tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan şarkıcı, sözlerini “Çok acayipsiniz ya, ayıptır ya!” diyerek tamamladı. 

Konserde yaşanan gerginlik ve Zeynep Bastık’ın sahneden yaptığı çıkış gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Zeynep BastıkGermencikMagazinAydınKavgaSon Dakika

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