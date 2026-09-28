Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi - Son Dakika
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Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi

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Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Lovely Professional University’de bir kadın öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiası kampüsü karıştırdı. İddialara tepki gösteren binlerce öğrenci protesto düzenlerken bazı binalar ve araçlar ateşe verildi, polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Üniversite yönetimi iddiaları reddederken polis soruşturma başlattı ve kampüste eğitime 10 gün ara verildi.

Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Lovely Professional University’de bir kadın öğrencinin kampüste cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddialar büyük protestolara yol açtı. Binlerce öğrencinin katıldığı gösterilerde kampüsteki bazı bölümler tahrip edildi, araçlar ateşe verildi ve ana yol trafiğe kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken üniversite yönetimi iddiaları reddetti.

Hindistan’ın Pencap eyaletinde bulunan Lovely Professional University’de cinsel saldırı iddiasıyla başlayan protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Phagwara kentindeki üniversitede öğrenciler, bir kadın öğrencinin kampüs içerisinde dışarıdan gelen bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların ardından yönetime tepki göstermek için bir araya geldi.

İDDİALAR SONRASI ÖĞRENCİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Protestoların, 26 Eylül’ü 27 Eylül’e bağlayan gece saatlerinde kız öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgede başladığı ve daha sonra diğer yurtlardan öğrencilerin de katılımıyla büyüdüğü bildirildi.

Öğrenciler, iddiaların üniversite yönetimi tarafından yeterince ciddiye alınmadığını savunarak kampüs içerisinde yürüyüş düzenledi. Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda, olayın ardından öğrencinin yaşamına son verdiği de öne sürüldü. Ancak bu iddialar henüz resmi makamlar tarafından kesin olarak doğrulanmış değil.

KAMPÜSTE BİNALAR TAHRİP EDİLDİ

Gösterilerin büyümesiyle birlikte bazı öğrenciler kampüs içerisindeki camları ve çeşitli eşyaları kırdı. Bazı bölümlerde ve eşyalarda yangın çıkarılırken olaylara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Protestocular daha sonra üniversitenin önünden geçen Jalandhar-Phagwara Ulusal Karayolu’nu trafiğe kapattı. Bölgedeki ulaşım uzun süre aksarken güvenlik güçleri kampüs çevresine sevk edildi.

POLİSLE ÖĞRENCİLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Polisin göstericileri dağıtmak için müdahalede bulunmasının ardından olaylar daha da büyüdü. Protestocuların güvenlik güçlerine taş ve şişe attığı, polisin ise copla müdahale ettiği bildirildi.

Akşam saatlerinde başlayan yeni olaylarda bazı polis araçları tahrip edilirken en az bir polis aracının ateşe verildiği açıklandı. Çatışmalarda aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

POLİS CİNSEL SALDIRI İDDİASINI SORUŞTURUYOR

İlk açıklamalarda polis yetkilileri, kendilerine doğrulanmış bir cinsel saldırı şikâyeti ulaşmadığını ve öğrenciler arasında yayılan iddiaların henüz teyit edilmediğini bildirdi.

Olayların büyümesinin ardından ise kimliği belirlenemeyen bir kişi hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla resmi kayıt oluşturulduğu ve iddiaları araştırmak üzere 7 kişilik özel soruşturma ekibi kurulduğu bildirildi. Soruşturma ekibinde öğrenci temsilcilerinin de yer alacağı açıklandı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ İDDİALARI REDDETTİ

Lovely Professional University yönetimi ise kampüste böyle bir olay yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti. Yönetim, iddiaları “asılsız ve uydurma söylentiler” olarak nitelendirirken, olayların kötü niyetli paylaşımlar nedeniyle büyüdüğünü savundu.

Öğrenciler ise kampüsteki güvenliğin artırılmasını, iddiaların bağımsız şekilde araştırılmasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını talep ediyor.

ÜNİVERSİTEDE EĞİTİME 10 GÜN ARA

Şiddet olaylarının ardından üniversite yönetimi eğitim faaliyetlerine 10 gün süreyle ara verdi. Bu süreçte yapılması planlanan ara sınavların da ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken polis, cinsel saldırı iddiasının gerçek olup olmadığının ve protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarının tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

HindistanPolisDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi - Son Dakika
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