A Milli Takım'ın maçında Fatih Terim sürprizi - Son Dakika
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A Milli Takım'ın maçında Fatih Terim sürprizi

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A Milli Takım\'ın maçında Fatih Terim sürprizi
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. ATV'den yayınlanacak mücadelede Fatih Terim'in yorumcu olarak görev yapacağı açıklandı. Terim, uzun yıllar sonra A Milli Takım için mikforon başına geçecek.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında taraftarının önünde kritik bir sınava çıkıyor. 

AY-YILDIZLILARIN RAKİBİ İTALYA

Ay-yıldızlılar, Bursa'da dünya futbolunun devlerinden İtalya'yı konuk edecek. Büyük bir heyecanla beklenen bu dev müsabaka öncesinde yayıncı kuruluştan futbolseverleri heyecanlandıran sürpriz bir hamle geldi.

FATİH TERİM YILLAR SONRA MİKROFONDA

Karşılaşmayı naklen yayınlayacak olan ATV, Türk futbolunun tecrübeli ismi Fatih Terim'in dev maçta yorumcu koltuğunda oturacağını duyurdu. Uzun yıllar Ay-yıldızlı ekibimizin teknik direktörlüğünü üstlenen ve önemli başarılara imza atan Terim, bu özel randevuda yıllar sonra A Milli Takım için yeniden mikrofon başına geçerek analiz ve yorumlarıyla ekran başındakilere eşlik edecek.

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