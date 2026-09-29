Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk futbolunu sarsan "Hakemler Dosyası" soruşturmasının ardından gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çevrildi. İki kulübün de süreci yakından takip ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın yargı sürecinin sonucunu bekleyeceği, Fenerbahçe'nin ise gelişmeleri izledikten sonra açıklama yapacağı aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturmasının ardından Türk futbolunda hareketli saatler yaşanıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu isimlere yönelik gözaltı işlemleri sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tavrı da merak konusu oldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN İLK TEPKİ

Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığına göre Galatasaray, soruşturmayla ilgili mevcut aşamada yargı sürecinin tamamlanmasını bekleme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulübün konuya ilişkin yaklaşımının “ Yargı sürecinin sonuna kadar bekleyeceğiz” şeklinde olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin ise gelişmeleri yakından takip ettiği ve şu aşamada kamuoyuna açıklama yapmayı düşünmediği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün, “Gelişmeleri dikkatlice izliyoruz, henüz bir açıklama yapmayacağız. Gelişmeleri izledikten sonra bir açıklama yapacağız” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin değerlendirildiği belirtildi.

Dosyada bazı şüpheliler hakkında “eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına ilişkin iddialar araştırılırken, soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkındaki iddialara ilişkin emniyetteki işlemler sürüyor.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
Ferhat GündoğduGalatasarayFenerbahçeYargıSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu
Dakikalar içinde büyük yıkım Gördükleri manzara kahretti Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Bilal Erdoğan perde arkasını anlattı ABD 11 milyon dolar fazla verdi ama onlar İstanbul’u seçti Bilal Erdoğan perde arkasını anlattı! ABD 11 milyon dolar fazla verdi ama onlar İstanbul'u seçti
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:58
İki aile arasında taşlı sopalı kavga Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
14:57
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:50
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
13:46
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 15:42:26. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei