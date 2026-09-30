Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti - Son Dakika
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Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti

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Hasan Şaş\'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Hasan Şaş'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Şaş'ın kan ve idrarında kok*in, saç örneğinde ise kok*in ve kodein tespit edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun testi ise negatif çıktı.

18 Eylül'de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın adli inceleme sonuçları netleşti. Şaş'ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlenirken, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun biyolojik örnekleri ise temiz çıktı.

KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE KOKAİN BULGUSU

Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporu, çarpıcı detayları ortaya koydu. Yapılan laboratuvar incelemelerinde Hasan Şaş'ın kanında ve idrarında kokain maddesine rastlandı. Geçmişe dönük kullanım alışkanlığını da belirleyen saç teli analizinde ise kokainin yanı sıra kodein maddesi de tespit edildi.

"KULLANMADIM" DEMİŞTİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Ortaya çıkan laboratuvar sonuçları, Şaş'ın savcılık aşamasındaki savunmasıyla da çelişti. Eski milli futbolcunun, savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu kullanmadığını ve uyuşturucu tüketilen herhangi bir ortamda dahi bulunmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürecindeki işlemlerinin ardından Hasan Şaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NUN TESTİ TEMİZ ÇIKTI

18 Eylül'deki operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlarca biyolojik örnekleri alınan bir diğer isim olan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonuçları ise negatif olarak raporlandı. Sabuncuoğlu'nun kan, idrar ve saç incelemelerinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde izine rastlanmadı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    Kodein güçlü bir ağrı kesicidir . 0 0 Yanıtla
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