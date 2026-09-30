Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı

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Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polat hakkında haftada bir gün imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polat'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi, haftada bir gün imza verme yükümlülüğü de uygulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Polat, hakimlik kararıyla serbest bırakıldı. Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İFADE SIRASINDA FENALAŞTI

Edinilen bilgiye göre Polat, savcılıkta ifade verdiği sırada fenalaştı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ifade işlemine devam edildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Soruşturmanın, Polat'ın eski yakın arkadaşının başsavcılığa verdiği şikayet dilekçesi üzerine başladığı iddia edildi. Dilekçeye delil olarak eklenen WhatsApp yazışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren mesajlar bulunduğu öne sürüldü.

DAHA ÖNCE 9,5 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Dilan Polat, 2023 yılında eşi Engin Polat ve bazı yakınlarıyla birlikte "suç örgütü kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama" ve "yasa dışı bahis" gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı. Bu soruşturmada yaklaşık 9,5 ay tutuklu kalan Polat daha sonra tahliye edilmişti.

INSTAGRAM HESABI ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

Polat'ın Instagram hesabına da bu yıl haziran ayında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilmişti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi ne torpillilermis be 1 0 Yanıtla
  • Ali Kır Ali Kır:
    neden bu kadın içeri alınmıyor??nedennnnn... 0 0 Yanıtla
  • semra gezgin semra gezgin:
    Ülkenin hali çok vahim 0 0 Yanıtla
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