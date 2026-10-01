Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar - Son Dakika
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Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar

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TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından 28. Dönem 5. Yasama Yılı için yeniden çalışmalarına başlıyor. Açılış öncesi Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği canlı yayına katılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere gündemdeki önemli başlıkları değerlendirdi.

Meclis 51 günlük aranın ardından yeniden yasama mesaisine başlıyor. Yeni yasama yılının açılışı öncesinde gözler TBMM'ye çevrilirken, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın canlı yayın konuğu oldu. 

MECLİS'TE YENİ YASAMA YILI BAŞLIYOR

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla yeniden toplanıyor. Genel Kurula TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek. Yeni yasama yılının açılışı kapsamında Meclis'teki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. Ardından Genel Kurul özel oturum için bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılış programı kapsamında Meclis'e hitap edecek.

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ CEMİL YAMAN HABERLER.COM CANLI YAYININDA

Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayına katılan Cemil Yaman'a, vatandaşların Terörsüz Türkiye sürecine yaklaşımı soruldu. Doğu ve Güneydoğu'yu sürekli ziyaret ettiğini belirten Yaman, bölgedeki vatandaşlarla doğrudan temas kurduğunu ve sürece yönelik gerçekleştirilen anketleri anlattı. Yaman, "Batı'da biraz daha düşük, yüzde 80'ler düzeyinde, yüzde 78-80'ler düzeyinde. Ama bölgede yüzde 90'lık destek var süreçte. Çok çok ciddi, çok güzel bir rakam." dedi.

"HEM ANKETLER BUNU GÖSTERİYOR HEM DE SAHA ÇALIŞMALARI"

Açıkladığı rakamların ardından değerlendirmelerini sürdüren Yaman, "Hem anketler bunu gösteriyor, hem de saha çalışmalarında bizim gördüğümüz." ifadelerini kullandı. Yaman, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yaptığı ziyaretlerde sürece yönelik güçlü bir destekle karşılaştığını ifade ederken, Batı illerinde bazı eleştirilerin bulunduğunu dile getirdi. Kamuoyunda süreçle ilgili yanlış bilgilendirmeler olduğunu savunan Yaman, vatandaşların kendilerine özellikle Abdullah Öcalan üzerinden sorular yönelttiğini belirtti.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE BİR PAZARLIĞIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yaman, süreç kapsamında terör örgütüyle pazarlık yapıldığı yönündeki iddiaları da reddetti. AK Partili Yaman, "Ne Öcalan, ne bizim terör örgütüyle bir pazarlığımız söz konusu, ne de Öcalan'ın böyle bir talebi var. Yani böyle bir talep de yok." ifadelerini kullandı. Sahadaki izlenimlerini de aktaran Yaman, "Ben kamuoyunda halkın desteklediğini görüyorum." dedi.

"SÜREÇ ÇOK BAŞARILI GİDİYOR"

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı değerlendiren Yaman, çalışmaların sağlam temeller üzerinde ilerlediğini savundu. Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin korunmasının önemine vurgu yapan Yaman, "Asla ülkenin bize vatan olması için bedel ödeyen kahramanlarımızı incitecek hiçbir eylemin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Sürece yönelik eleştirilerin olabileceğini belirten Yaman, siyasi hesaplarla süreci sabote etmeye çalışanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Genel tabloya ilişkin ise "Süreç çok başarılı gidiyor." değerlendirmesini yaptı.

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    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Millet idam bekliyor 0 0 Yanıtla
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