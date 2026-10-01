Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu - Son Dakika
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Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmalarına ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, operasyonlar kapsamında şüphelilerden el konulan lüks araçlar, villalar, arsalar ve banka hesaplarındaki paraların TMSF bünyesinde kurulacak bir fon aracılığıyla mağdur vatandaşların zararlarını karşılamak için kullanılacağını duyurdu.

Fon vurgunu soruşturmalarında adaletin tecellisi ve mağduriyetlerin giderilmesi için somut bir adım daha atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, manipülatif işlemlerle haksız kazanç elde eden şüphelilerden müsadere edilen devasa mal varlıklarının akıbetine netlik kazandırdı.

Gürlek'in açıklamasına göre; soruşturma sürecinde şüphelilere ait olduğu tespit edilerek el konulan milyonlarca lira değerindeki villalar, lüks otomobiller, kıymetli arsalar ve banka hesaplarındaki nakit varlıklar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde özel olarak oluşturulan bir fon çatısı altında toplanacak. Bu havuzda biriken değerler, sistemde parası kalan ve mağdur olan hak sahiplerinin alacaklarının telafisinde kullanılacak.

Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

"HAKSIZ KAZANCIN İZİ SONUNA KADAR SÜRÜLECEK"

Sürece ve yürütülen adli tahkikata ilişkin net bir kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, vatandaşın birikimine göz dikenlere kesinlikle taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Yargı sürecinin titizlikle işletileceğini vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir."

Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuFon SoruşturmasıAkın GürlekFon kriziGüncelGündemGürlekBankaSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Y T Y T:
    kenarda çürür bunlar.. devlet çürütür... 1 1 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    tşk.ler devletum.inşallah bundan sonra devletin malını, milletin cebini boşaltanlar,gıdada fiyatı yükseltenlere.zebze meyveleri derelere dağlara dökenlerin yakasına yapışacaktır. 1 0 Yanıtla
  • hasan tolga Pamir hasan tolga Pamir:
    Adil olan 550bin kişinin hayalleri ile dişiyle tırnaklarıyla biriktirdiklerini bunlara yaptıranların üst kalmandan kapalı cezaevlerinde tek başlarına müebbet ceza ile yargılanması, tabii bu duruma çanak tutanlara beraber... 0 0 Yanıtla
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