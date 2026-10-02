Alıç kardeşler davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi, 2 sanık beraat etti - Son Dakika
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Alıç kardeşler davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi, 2 sanık beraat etti

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Alıç kardeşler davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi, 2 sanık beraat etti
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Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra öldürülüp gömüldükleri ortaya çıkan Fatma Alıç ve Gülcan Alıç davasında karar çıktı. Mahkeme, Behçet Yediminareli ve Mevlüt Doğan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, Y.K. ve A.K.nin beraatine hükmetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta 19 yıl sonra öldürülüp gömüldükleri ortaya çıkan Fatma Alıç (31) ve Gülcan Alıç (24) cinayetine ilişkin yargılanan 4 sanıktan Gülcan Alıç'ın dini nikahla birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli (64) ile kuzeni Mevlüt Doğan (61), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık ise beraat etti.

Kahramanmaraş'ta 2005 yılında aniden ortadan kaybolan Fatma ve Gülcan Alıç'ın yakınları, 2024 yılında İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak yardım istedi. Yapılan çalışmalarda kız kardeşlerin hayatta olduklarına dair hiçbir ize rastlanılmaması üzerine cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilerek Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, Gülcan Alıç'ın öldürülmeden önce dini nikahla birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile kuzeni Mevlüt Doğan'ın hareketlerinden şüphelendi. 6 Kasım 2024'te gözaltına alınan Mevlüt Doğan, kardeşleri öldürüp bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Doğan'ın gösterdiği yerde de kardeşlerin kemikleri bulundu. Bunun üzerine Behçet Yediminareli ile dini nikahla birlikte yaşadığı Y.K. ve kız kardeşi A.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mevlüt Doğan ile Behçet Yediminareli tutuklanırken, Y.K. ve A.K. ise serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda 4 kişi hakkında 'Birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Behçet Yediminareli, Mevlüt Doğan, Fatma Alıç'ın çocukları Ferhat Alıç ve Erkan Alıç ile sanıkların avukatları katılırken, Y.K. ve A.K. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savcı esas hakkında mütalaasını vererek Behçet Yediminareli ve Mevlüt Doğan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını Y.K. ve A.K.'nin da beraatini talep etti.

Daha önceki duruşmalarda birbirlerini suçlayan Behçet Yediminareli ve Mevlüt Doğan, karar duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu sanıklardan Yediminareli, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Savunma için ek süre talep ediyorum. Ayrıca huzurda avukatım da yoktur. O nedenle ek süre istiyorum" dedi.

Mevlüt Doğan ise "Ben suçsuzum. Ben bu işi yapmadım. Eski savunmamı aynen tekrar ediyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye savunma yaptı.

Ferhat ve Erkan Alıç da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, daha önceki duruşmalarda hem sanıkların hem de avukatların detaylıca savunma yaptıkları gerekçesiyle Yediminareli'nin ek süre talebini reddetti.

'BU KADAR BASİT Mİ İNSAN HAYATI?'

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Behçet Yediminareli ve Mevlüt Doğan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, Y.K. ve A.K.'nin ise beraatine karar verdi. Cezayı duyan Behçet Yediminareli heyete tepki gösterdi. Daha önceki duruşmalara başka heyetin baktığını hatırlatarak, "Sayın başkanım siz daha yeni geldiniz, bu dosyaya hakim değilsiniz. Nasıl böyle bir mahkemede karar veriyorsunuz? Bu kadar basit mi insan hayatı? Allah belasını versin hepinizin" dedi.

Kaynak: DHA
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