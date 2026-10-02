9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular - Son Dakika
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9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular

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9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular
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ABD'nin Washington eyaletindeki Mount Rainier Milli Parkı'nda, geçmişte balıkçılığı yaygınlaştırmak amacıyla göl ve akarsulara 9 milyondan fazla balık bırakıldı. Uygulamanın sona ermesinin üzerinden 54 yıl geçmesine rağmen çoğalmayı sürdüren balıklar yerli türleri tehdit edince, park yönetimi bu kez gölleri balıklardan arındırmak için harekete geçti.

ABD'nin Washington eyaletindeki Mount Rainier Milli Parkı'nda yaklaşık bir asır önce başlatılan balıklandırma uygulamasının etkileri bugün de devam ediyor. Doğal olarak balık bulunmayan dağ göllerine bırakılan türler, yeni ortamlarına uyum sağlayarak çoğaldı ve bölgedeki ekosistemin dengesini değiştirdi.

9 MİLYONDAN FAZLA BALIK BIRAKILDI

Ziyaretçilere balıkçılık imkanı sağlamak amacıyla 1915'ten 1972'ye kadar park sınırları içerisindeki göl ve akarsulara 9 milyondan fazla balık bırakıldı.

Ulaşılması güç dağ göllerine balıklar özel kaplarla taşındı. Bazı bölgelere ise at ve katırlardan oluşan yük ekipleriyle ulaştırılan balıklar doğrudan göllere bırakıldı.

54 YILDIR ÇOĞALMAYA DEVAM EDİYORLAR

Balıklandırma uygulaması 1972'de sona ermesine rağmen bazı türler yeni yaşam alanlarına uyum sağladı ve insan müdahalesi olmadan çoğalmaya devam etti. Bugün yaklaşık 35 dağ gölünde, yıllar önce bırakılan balıklardan oluşan kalıcı popülasyonlar bulunuyor.

YERLİ EKOSİSTEM TEHDİT ALTINDA

Gökkuşağı alabalığı ve dere alabalığı gibi bölgeye sonradan getirilen türler, göllerin doğal yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Balıkların bulunmadığı dönemde av baskısıyla karşılaşmayan semenderler ve diğer küçük su canlıları, sonradan getirilen balıkların besinleri arasına girdi. Balıklar aynı zamanda yerli türlerle besin kaynakları için rekabet etmeye başladı.

Bilimsel araştırmalarda, balık bulunan göllerde kuzeybatı semenderinin larvalarına çok daha az rastlandığı, balıkların temizlendiği alanlarda ise semenderlerin yeniden çoğalmaya başladığı görüldü.

ŞİMDİ GÖLLERDEN TEMİZLİYORLAR

Bir dönem milyonlarca balığın göllere bırakıldığı Mount Rainier Milli Parkı'nda şimdi tam tersi yönde çalışmalar yürütülüyor. Park yönetimi, doğal ekosistemi koruyabilmek için sonradan getirilen balıkların sayısını azaltmaya çalışıyor. Belirli göllerde arındırma çalışmaları yapılırken, bu türlerin avlanmasına da izin veriliyor.

Çalışmalarla geçmişte doğal olarak balıksız olan dağ göllerinin mümkün olduğunca eski biyolojik çeşitliliğine kavuşturulması amaçlanıyor. Ancak uygulamanın sona ermesinin üzerinden 54 yıl geçmesine rağmen balıkların yaklaşık 35 gölde yaşamını ve üremesini sürdürmesi, çalışmaların uzun yıllara yayıldığını gösteriyor.

Amerika Birleşik DevletleriWashingtonYaşamSon Dakika

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