Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın dün akşam Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kamptan ayrıldı. İki milli futbolcu, 5 Ekim'de oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek.

A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi iki ayrılık yaşandı. Belçika karşılaşmasında sarı kart gören Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düşmelerinin ardından kamptan izinli olarak ayrıldı.

İKİSİ DE İTALYA MAÇINDA YOK

Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın 5 Ekim'deki İtalya karşılaşmasında cezaları nedeniyle görev alamayacağını duyurdu.

Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika - Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."

Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı

BELÇİKA'DA 3-0 KAYBETTİK

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılarda Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın gördükleri sarı kartlar, iki futbolcunun İtalya karşılaşmasında cezalı duruma düşmesine neden oldu.

MAÇ NE ZAMAN?

Grupta Fransa, İtalya ve Belçika'ya kaybederek henüz puanla tanışamayan A Millî Takım, pazartesi akşamı İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bologna'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

A Milli Futbol TakımıBarış Alper YılmazMilli TakımArda GülerTürkiyeBelçikaİtalyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • elhakifan elhakifan:
    3 maç 9 gol yedik bir gol attık puanımız yok ama mutluyuz montella aynen böyle dedi.. 5 0 Yanıtla
  • tcsblcnuluc can tcsblcnuluc can:
    bi de italya yı yeniyomuşuz ne gülerim :) 3 0 Yanıtla
  • mehmet güler mehmet güler:
    artık italya düşünsün 2 0 Yanıtla
  • İdris İğneci İdris İğneci:
    montella takımın içine etti 2 0 Yanıtla
  • Mert Can Mert Can:
    Bu Rezil topçu zannedenler hala oynayacakları. Hangi yüzle Rezil ller 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
Konya’da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim
13:58
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
13:53
Fon mağduruna çifte müjde Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 14:04:28. #7.12#
SON DAKİKA: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei