Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi - Son Dakika
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Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi

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Hayat Bilgisi\'nin Barbie Gamze\'si geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi
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Hayat Bilgisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden "Barbie Gamze"ye hayat veren İpek Erdem, uzun süren ekran arasını noktalıyor. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaşacağı "Hamal" dizisinin kadrosuna katılan oyuncu, yeni rolü için yıllardır kullandığı sarı saçlarına da veda etti.

Hayat Bilgisi'nin "Barbie Gamze"si olarak hafızalara kazınan İpek Erdem, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu, yeni projesi öncesinde imajını da değiştirdi.

UZUN ARADAN SONRA EKRANLARA DÖNÜYOR

Bir dönemin sevilen yapımlarından Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı "Barbie Gamze" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan İpek Erdem, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Erdem, bu dönemde Fransa'da oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncunun ekranlara dönüş projesi ise "Hamal" dizisi oldu.

OKTAY KAYNARCA VE FAHRİYE EVCEN'LE AYNI KADRODA

İpek Erdem, başrollerini Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in paylaşacağı "Hamal" dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Uzun süredir televizyon projelerinde görünmeyen Erdem'in yeni yapımla izleyici karşısına çıkacak olması, "Barbie Gamze" karakterini hatırlayanlar açısından da dikkat çekici bir dönüş olacak.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi

SARI SAÇLARINA VEDA ETTİ

İpek Erdem'in dönüşü yalnızca yeni projesiyle sınırlı kalmadı. Oyuncu, yıllardır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçerek imajını değiştirdi. Yeni görünümüne alışma sürecinde olduğunu anlatan Erdem, değişikliğin kendisi için de oldukça yeni olduğunu söyledi. İpek Erdem, "Daha alışamadım. Bugün sokakta gezerken kendimi hala sarışın zannediyorum" ifadelerini kullandı.

Oktay KaynarcaFahriye EvcenHayat BilgisiTelevizyonİpek ErdemMagazinHamalDiziSon Dakika

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SON DAKİKA: Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi - Son Dakika
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