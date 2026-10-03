Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum

Türkiye'den 1 milyon lira karşılığında bir mülk satın alan Alman vatandaşı, altyapı eksikliği ve bürokratik engeller nedeniyle altı aydır evine su bağlatamadığını açıkladı.

"BÜTÜN KOMŞULAR OLMADAN YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Mülkü satın aldıktan sonra karşılaştığı altyapı krizinin boyutlarına değinen Alman vatandaş, çözüm için yetkili mercilerle yaptığı görüşmeleri şu sözlerle aktardı:

"Hala evde akan su yok ve sorun düşündüğümden çok daha büyük çıktı. Su şirketine defalarca gittim, ağladım, durumumu anlattım ama maalesef şu anda bütün komşular işin içinde olmadan yapabileceğim bir şey yok."

"7 EVİN OLDUĞU BÖLGEDE YAŞAYAN TEK KİŞİ BENİM"

Su idaresinin yeni bir hat çekmek için bölgedeki tüm mülk sahiplerinin onayını istediğini ancak diğer evlerin boş olduğunu belirten mağdur ev sahibi, süreci şu ifadelerle özetledi:

"Bizim bölgede 7 tane ev var ve burada gerçekten yaşayan tek kişi benim. Diğer evlerin hepsi terk edilmiş durumda ya da sahiplerine ulaşılamıyor bile. O yüzden şu anda ev sahiplerini bulmaya çalışıyorum. Su şirketi tamamen yeni bir su sistemi döşemeye hazır. Ama bütün komşulara ulaşmadan hiçbir şey yapamıyorlar."

"BANA ACIMAYIN, GERÇEKTEN ALIŞTIM ARTIK"

Altyapı sorunu çözülene kadar ilkel koşullarda yaşamak zorunda kaldığını belirten vatandaş, temel ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını anlatırken trajikomik ifadeler kullandı. Duruma uyum sağladığını söyleyen Alman vatandaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yani ben hala ormana s... Ama benim için utanmanıza gerek yok. Bana acımayın, gerçekten alıştım artık. Birkaç günde bir su kaynağına gidip su dolduruyorum. Duşumu dışarıda alıyorum ve ormanda nerede s... Tövbe tövbe!"