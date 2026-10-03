Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe üyeliğinden ihracı için süreç resmen başlatıldı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe üyeliğinden ihracı için süreç resmen başlatıldı

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Acun Ilıcalı\'nın Fenerbahçe üyeliğinden ihracı için süreç resmen başlatıldı
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Fenerbahçe eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden ihracına yönelik başvuru süreci resmen başlatıldı. Disiplin Kurulu, Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen bazı kongre üyelerinin başvurusu üzerine Ilıcalı'dan savunma talep etti; nihai kararı Yönetim Kurulu verecek.

Fenerbahçe'de eski Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden ihracına yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı.  Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen bazı Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyeleri, geçtiğimiz günlerde Disiplin Kuruluna başvurarak Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden ihraç edilmesini talep etti.

DİSİPLİN KURULU SAVUNMASINI İSTEDİ

Yapılan başvuruları değerlendiren Fenerbahçe Disiplin Kurulu, süreç kapsamında Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili savunmasını sunmasını istedi. Ilıcalı'nın savunmasını vermesinin ardından Disiplin Kurulu, ilgili tüzük hükümleri doğrultusunda değerlendirmesini tamamlayacak.

NİHAİ KARARI YÖNETİM KURULU VERECEK

Disiplin Kurulu, değerlendirme sürecinin ardından hazırlayacağı tavsiye kararını Fenerbahçe Yönetim Kuruluna iletecek. Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden ihraç edilip edilmeyeceğine ilişkin nihai kararı ise Yönetim Kurulu verecek.

Kaynak: İHA
Aziz YıldırımAcun IlıcalıFenerbahçeSporSon Dakika

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