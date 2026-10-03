Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fon mağdurlarının merakla beklediği ödeme takvimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kulis bilgilerine göre, 1 milyon TL'nin altında yatırımı bulunan yaklaşık 355 bin kişiye ödemelerin ekim ayında başlatılması planlanırken, ana paraya enflasyon farkı eklenmesi üzerinde de çalışılıyor.

Tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarında yatırımcıların merakla beklediği ödeme takvimine ilişkin detaylar belirginleşmeye başladı. Ankara kulislerine yansıyan son bilgilere göre, yatırımı 1 milyon liranın altında olan yaklaşık 355 bin yatırımcı için ödemelerin ekim ayı içerisinde başlatılması planlanıyor. Ayrıca, yatırımcıların bekleme süresindeki mağduriyetini hafifletmek amacıyla ana paraya "enflasyon farkı" eklenmesi üzerinde çalışılıyor.

120-150 MİLYAR LİRALIK KAYNAK HAZIR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in yetkililere dayandırdığı kulis bilgilerine göre, tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımı 1 milyon TL’nin altında olan yaklaşık 355 bin tekil yatırımcı bulunuyor. Bu gruptaki yatırımcıların toplam ana para alacağının 120 ila 150 milyar TL arasında olduğu hesaplanırken, yetkililer söz konusu ödemeleri gerçekleştirecek kaynağın halihazırda mevcut olduğunu teyit etti.

MKK EŞLEŞTİRMESİ SONRASI EKİMDE BAŞLIYOR

Ödemelerin fiilen başlayabilmesi için teknik sürecin tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki veriler ile bankalardaki yatırımcı kayıtlarının titizlikle karşılaştırılarak hak sahipliklerinin netleştirileceği belirtildi. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, yetkililerin hedeflediği takvim doğrultusunda ödemelerin ekim ayı içerisinde başlatılması öngörülüyor.

MASADAKİ EN DİKKAT ÇEKİCİ FORMÜL: ENFLASYON FARKI

Sürecin en çok merak edilen konularından biri olan "değer kaybı" endişesine yönelik de bir formül masaya geldi. Yatırımcıların parasının bloke edildiği süre zarfında enflasyon karşısında erimemesi amacıyla, yapılacak ödeme hesaplamalarına enflasyon farkının dahil edilmesi üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

455 BİN YATIRIMCI BEKLİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 1 Ekim'de aldığı kararla, tasfiye edilen fonlardaki yatırımcılara her bir fon için ayrı ayrı en fazla 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılacağını duyurmuştu. SPK'nın resmi verilerine göre, 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fon tasfiye listesinde yer alıyor ve bu fonlarda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. İade süreci ve ödeme takviminin ikincil düzenlemeleri, 2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nun da ana gündem maddesini oluşturmuştu. Kulis bilgileri, kurulda alınan kararların teknik alt yapısının tamamlanmak üzere olduğuna işaret ediyor.

Fon SoruşturmasıEnflasyon farkıFon kriziEkonomiGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bir kitapçık fırlatmakla gecelik faiz in %1500 TL ye çıktığı 26 bankanın battigi adı sanı belli olmayan lüksemburg’tan Bile borç dilenen Türkiye yok artık 2 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Keşke önce Eko dan 560 milyari alsaydıniz 1 0 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T BOZOK T.i.T:
    Ölümü gösterin., sıtmaya razı olurlar zaten..)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
Konya’da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
13:58
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:54
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:01
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
10:36
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 14:16:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei