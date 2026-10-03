Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı - Son Dakika
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Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı

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Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez\'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı
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Wanda Nara'nın özel hayatında yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nara, üç çocuğunun babası olan eski eşi Maxi Lopez ile arasındaki sorunları geride bırakarak yeniden bir araya geldi. Geçmişte Mauro Icardi nedeniyle yolları olaylı şekilde ayrılan ikili, artık çocukları için birlikte vakit geçiriyor.

Wanda Nara yıllar sonra eski eşi Maxi Lopez ile arasındaki buzları eritti. Bir dönem ayrılıklarıyla uzun süre konuşulan ikili, üç çocukları için yeniden yan yana gelmeye başladı.

YILLAR SONRA BARIŞTILAR

Wanda Nara ile Maxi Lopez cephesinde geçmişte yaşananların ardından yeni bir dönem başladı. Birlikteliklerinden üç çocukları bulunan eski çift, yıllar sonra barıştı. Nara ve Lopez, çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek için ilişkilerindeki sorunları geride bıraktı.

Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı

AYRILIKLARINDA MAURO ICARDI KRİZİ YAŞANMIŞTI

Wanda Nara ile Maxi Lopez'in geçmişi futbol dünyasının en dikkat çeken ilişkilerinden birine sahne olmuştu. İkilinin evliliğinin sona erdiği dönemde Mauro Icardi'nin adı ortaya çıkmıştı. Nara'nın, Maxi Lopez'i o dönem Lopez'in takım arkadaşı olan Mauro Icardi ile aldattığı öne sürülmüş, ardından Nara ile Icardi'nin birlikteliği başlamıştı. Yaşananlar yalnızca özel hayatla sınırlı kalmamış, Maxi Lopez ile Icardi arasındaki ilişki de bozulmuştu.

Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı
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SON DAKİKA: Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı - Son Dakika
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