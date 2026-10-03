TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler - Son Dakika
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TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

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TFF\'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından harekete geçen TFF, yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulana kadar hakem atamalarını gerçekleştirecek isimleri açıkladı. 6, 7 ve 8 Ekim'deki Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemlerini MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile 4 kurul üyesi belirleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan gelişmelerin ardından yeni MHK oluşturulana kadar hakem atamalarını gerçekleştirecek isimleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

YENİ MHK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Federasyon, söz konusu gelişmelerin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Yeni kurulun atama süreci tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamalarını mevcut kuruldan beş isim yapacak.

ATAMALARI BU İSİMLER YAPACAK

TFF'nin açıklamasına göre hakem atamaları; MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile kurul üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Türkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluFerhat GündoğduTürkiye KupasıSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mesut mesut:
    Gs ye ne zaman Kayyum Atanaacak eyyyy Savcılar göreve 20 2 Yanıtla
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