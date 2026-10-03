Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu\'na patladı: Lan seni...

A Milli Takım'ın Belçika karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından dikkat çeken bir an yaşandı. Karşılaşmanın bitiminde bir Türk taraftar, Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu gördüğü sırada milli futbolcuya seslendi.

"SENİ FENER'DE OYNATMAM"

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına tepki gösteren taraftar, milli futbolcuya şu sözlerle seslendi:

"Lan seni Fener'de oynatmam Fener'de! Bu nasıl oyun lan! Adama bak!"

KEREM ORALI BİLE OLMADI

Taraftarın yüksek sesle yaptığı çıkışa Kerem Aktürkoğlu herhangi bir karşılık vermedi. Milli futbolcu, kendisine yöneltilen sözlere aldırış etmeden yoluna devam etti.