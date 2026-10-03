Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti

Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir vatandaşın hayır için ücretsiz simit dağıtacağını açıklamasının ardından sokakta büyük bir kaos yaşandı. Simit kapmak için birbirini itip kakan kalabalığın arasında yükselen "Ne yapıyorsun be!" ve "Beni ezecektin lan!" bağrışmaları saniye saniye kaydedildi.
Sokakta hayır için ücretsiz simit dağıtmak isteyen bir vatandaş, beklemediği bir manzarayla karşılaştı. "Alabilirsiniz" çağrısının ardından simit tepsisine akın eden kalabalık, kısa sürede büyük bir kargaşaya yol açtı.
"BENİ EZECEKTİN LAN, YETER"
Simitlerden alabilmek için birbirini iten vatandaşların arasında tansiyon yükselirken, yaşanan kaos esnasında yükselen "Ne yapıyorsun be!" ve "Beni ezecektin lan, yeter yeter…" tepkileri dikkat çekti.
SANİYELER İÇİNDE TÜKENDİ
Saniyeler içinde simitlerin kapışıldığı o anlar kameraya yansıdı.
Suç kimde: dağıtan mı kalabalık mı?
Sizin düşünceleriniz neler ?