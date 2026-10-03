İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu - Son Dakika
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İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu

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İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
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İrlanda ile Avusturya arasında Dublin'de oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İrlandalı taraftarlar, sahaya Filistin bayraklı tenis topları atarak İsrail'i protesto etti. 2-2 sona eren karşılaşmanın 20. dakikasında duran oyun, yaklaşık iki dakika sonra yeniden başladı.

İrlandalı taraftarlar, Avusturya ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında sahaya Filistin bayraklı tenis topları atarak İsrail'i protesto etti.

Başkent Dublin'deki Aviva Stadı'nda İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya'nın 2-2 berabere kaldığı karşılaşma, İsrail protestolarına sahne oldu. Kalelerin arkasındaki tribünlerde yer alan İrlandalı taraftarlar, sahaya üzerinde Filistin bayrağı bulunan tenis topları atarak İsrail'e tepki gösterdi.

MAÇ DURDU

Mücadelenin hakemi, futbolcuların kenara geldiği 20. dakikadaki protesto sırasında karşılaşmayı kısa süreliğine durdurdu. Müsabaka, yaklaşık iki dakikalık aradan sonra yeniden başladı. İlk devrenin ilerleyen bölümlerinde ise Filistin bayrağıyla sahaya girmeye çalışan bir taraftar, güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. Karşılaşma öncesinde de stat önünde toplanan taraftarlar, İsrail ile yapılacak maçların oynanmaması yönünde boykot çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
AvusturyaFilistinDublinİsrailTenisSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu - Son Dakika
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