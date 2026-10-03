Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk - Son Dakika
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Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk

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Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk
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A Milli Takım'ın Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ın faul beklediği pozisyon maçın önüne geçti. İlk yarının sonlarında rakibiyle girdiği mücadelede kendisini yere bırakan milli futbolcunun o anları Türkiye sınırlarını aşarken, görüntüler yurt dışında da konuşulmaya başlandı.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0 mağlup olurken, mücadelenin en fazla konuşulan anlarından biri Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı pozisyon oldu.

KENDİSİNİ YERE BIRAKIP FAUL BEKLEDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, ilk yarının son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından kendisini yere bırakarak hakemden faul bekledi. Hakem oyunu devam ettirirken Barış Alper'in hareketi kısa sürede karşılaşmanın çok konuşulan pozisyonlarından biri haline geldi.

POZİSYON YURT DIŞINDA DA KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Milli futbolcunun faul beklediği anlara ilişkin görüntüler Türkiye'nin dışına da taşındı. Pozisyonun yurt dışında da konuşulmaya başlanmasıyla Barış Alper Yılmaz'ın o anları maçın skorunun yanı sıra öne çıkan başlıklardan biri oldu.

BELÇİKA 3-0 KAZANDI

Belçika, Kevin De Bruyne'nin 10 ve 60. dakikalarda, Romelu Lukaku'nun ise 76. dakikada attığı gollerle Türkiye'yi 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar böylece UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk 3 karşılaşmadan da puan çıkaramadı.

BARIŞ ALPER BU SEZON SKORA KATKI YAPAMADI

26 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 5'ine ilk 11'de başlayan milli futbolcu toplam 535 dakika sahada kalırken, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

İşte o anlardan kareler;

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk
A Milli Futbol TakımıBarış Alper YılmazMilli TakımTürkiyeBelçikaSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Y. Selim Y. Selim:
    işte sıradan bir gs oyuncusu 8 1 Yanıtla
  • doganyasar070 doganyasar070:
    Türk futbolunun özeti 8 0 Yanıtla
  • A. Ak A. Ak:
    gs de kendini yere atmayan varmı.hakemler de bildiği halde çalıyor düdüğü 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    şişirme 50milyi Yuri veren varmi 2 0 Yanıtla
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