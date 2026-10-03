Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin - Son Dakika
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Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin

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Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
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AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, borsa ve fon soruşturmasıyla ilgili komplo teorilerine tepki gösterdi. Sorumluların dış güçler olarak gösterilmesini eleştiren Tayyar, "Milletin aklıyla dalga geçmeyin, birileri finansal iktidarları için devleti zehirledi; Cumhurbaşkanımız bu zehri temizlemeye çalışıyor" dedi.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, borsa ve fon vurgununa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dış güç ve darbe iddialarına tepki gösteren Tayyar, "Birileri finansal iktidarları için AK Parti ve devleti zehirledi" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN AKLIYLA DALGA GEÇMEYİN"

Gündemi sarsan fon vurgunu tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, komplo teorilerine sert bir dille karşı çıktı. Soruşturma sürecinde ortaya atılan iddiaları eleştiren Tayyar, "Fon krizinin arkasında ABD varmış, İsrail varmış. Hükümete darbe planıymış. Hanımefendinin 2.17 milyar liralık işlemden haberi yokmuş. Falan filan. Bunları geçin, milletin aklıyla dalga geçmeyin" ifadelerine yer verdi. 

"MESELENİN KISA ÖZETİ BUDUR"

Yaşananların üstünün örtülmemesi gerektiğine dikkat çeken Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü mücadeleye vurgu yaparak "Birileri finansal iktidarları için AK Parti ve devleti zehirledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan partiyi ve devleti bu öldürücü zehirden temizlemeye, tedaviye çalışıyor. Aksi, örtbas etmektir. Meselenin kısa özeti budur" dedi. 

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı; 

Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
MilletvekiliŞamil TayyarAK PartiPolitikaEkonomiGüncelSözlerBorsaSon Dakika

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    Yorumlar (12)

  • varol4755 varol4755:
    neden işlem yapmıyorlar millet sonuç görmek istiyor. 25 0 Yanıtla
  • Azra Engin Azra Engin:
    Denetim olsaydı vurgun dan önce önlem alınır milletin parası heba olmazdı. 15 0 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    He kesin dış güçler her başarısızlığın sebebi,paralar da onlara gitmiştir... 10 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami karagulle ve avanelero gene yok oldu 9 1 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T BOZOK T.i.T:
    Şamil efendii., he hee iyi polis sensin..! hep ayni senaryo yemiyo artık millet.. balık baştan kokar 4 0 Yanıtla
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