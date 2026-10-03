Koskoca dağın zirvesini 38 yıldır kilitli tutuyorlar! İşte nedeni

Deniz seviyesinden 1829 metre yükseklikte, Koscieliska ve Chocholowska vadileri arasında bulunan Kominiarski Wierch zirvesine ulaşan güzergah, haritalarda yer almasına rağmen ziyaretçilere kapalı tutuluyor. Geçmişte insanların yoğun olarak kullandığı bölgeye giriş, 1988 yılında alınan kararla yasaklandı.

ZİRVE YOLU KAPATILDI

Kominiarski Wierch çevresi geçmişte ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir bölgeydi. Zirve çevresinde hayvancılık yapılırken kuzey yamacında demir cevheri çıkarıldı. 19. yüzyılda bölgede çok sayıda maden galerisi de işletildi.

Zirveye yönelik ilk rotalardan biri 1892 yılında Mieczyslaw Karlowicz tarafından belirlendi. 1901'de Iwaniacka Geçidi üzerinden açılan patika ise dönemin turistleri tarafından yoğun şekilde kullanıldı.

1988'DEN BERİ GİRİŞ YASAK

Tatra Milli Parkı yönetimi, bölgede yuvalayan kaya kartallarını insan hareketliliğinden korumak ve habitatın doğal yapısını muhafaza etmek amacıyla 1988 yılında zirve yolunu kapattı. Kısıtlamalar 2000 yılında daha da genişletildi. Mağaracılar ve araştırmacılar dahil olmak üzere tüm ziyaretçilerin bölgeye girmesi yasaklandı.

EN NADİR KUŞLARDAN BİRİ

Kanat açıklığı 2 metreyi bulabilen kaya kartalı, Polonya'daki en nadir kuluçka kuşlarından biri olarak biliniyor. Tür; Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sadecki, Gorce ve Pieniny gibi Karpat bölgelerinde varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Polonya genelinde 34 bölgesel yerleşim alanı tespit edilirken, kaya kartallarının Kominiarski Wierch çevresindeki mevcut durumu ise netlik kazanmış değil.

DAĞIN İÇİNDE 140 MAĞARA VAR

Kominiarski Wierch'i özel kılan yalnızca kaya kartalları değil. Zirveye giden güzergahta toplam 140 mağara bulunuyor. Bunlar arasında Polonya'nın en derin üçüncü mağarası olan Bandzioch Kominiarski de yer alıyor. Kireç taşı taban yapısına sahip bölge, nadir bitki türleri ve jeolojik oluşumları nedeniyle sıkı koruma altında tutulmaya devam ediyor.