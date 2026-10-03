Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları

Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden, eski yönetici İbrahim Hatipoğlu’nun babası Münir Mustafa Hatipoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Sarı-kırmızılı kulübün efsane teknik direktörü Fatih Terim de acılı gününde Hatipoğlu ailesini yalnız bırakmadı.

TABANI KOPUNCA OLANLAR OLDU

Cenaze namazının kılındığı esnada Fatih Terim beklenmedik bir aksilikle karşılaştı. Ayakkabısının tabanının bir kısmının ayrıldığını fark eden tecrübeli teknik adam, durumu çabuk toparlamaya çalıştı. Terim, ayakkabısından kopan parçaları ayağıyla arkaya doğru iterek önlem aldı.

DURSUN ÖZBEK GÜLÜMSEMESİNİ GİZLEYEMEDİ

Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün kaydettiği görüntülere yansıyan olayda, Fatih Terim’in hemen yanında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yer alıyordu. Yaşanan sıra dışı olaya tanıklık eden Özbek, şaşkınlığını tebessümle karşılayarak durumu hafifletmeye çalıştı. İkilinin o anları sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

DAHA ÖNCE DE TABUT DİREĞİ ELİNDE KALMIŞTI

2021 yılında İlhan Demirdal’ın cenaze törenine katılan Fatih Terim, cenazeyi taşıdığı sırada tabutun direği elinde kalınca büyük şaşkınlık yaşamıştı.