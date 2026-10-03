Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

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Beşiktaş\'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi
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Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Genel kurulda kulübün yeni dönem bütçesi de onaylanırken, eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay kulüp üyeliğinden çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimin faaliyetleri ile kulübün yeni dönem bütçesi üyelerin oyuna sunuldu.

SERDAL ADALI YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Serdal Adalı yönetiminin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki faaliyetleri kongre üyeleri tarafından değerlendirildi. Yapılan oylamanın ardından Adalı ve yönetimi, oy çokluğuyla hem idari hem de mali açıdan ibra edildi.

YENİ DÖNEM BÜTÇESİ ONAYLANDI

Genel kurulda Beşiktaş'ın 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılına ilişkin konsolide bütçesi de oylamaya sunuldu. Siyah-beyazlı kongre üyeleri, yeni dönem bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

HÜRSER TEKİNOKTAY KULÜPTEN İHRAÇ EDİLDİ

Genel kurulda dikkat çeken bir başka karar ise eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay hakkında alındı. Tekinoktay, yapılan oylamanın ardından Beşiktaş Kulübü üyeliğinden çıkarıldı.

Serdal AdalıBeşiktaşSporSon Dakika

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