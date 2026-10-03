Konya Çevre Yolu\'nun 2. kısmındaki 16,1 kilometrelik kesim 2026 sonunda açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2. kısım çalışmaları kapsamında Aksaray- Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda ve gidiş-geliş 6 şeritli olarak projelendirilen Konya Çevre Yolu'ndaki çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, proje ile Konya-Ereğli, Konya-Aksaray, Konya-Ankara, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında bağlantı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Uraloğlu, "Konya Çevre Yolu'nun tamamını hizmete açtığımızda 7 ana ulaşım aksı birbirine bağlanacak." ifadesini kullandı.

3 kısım halinde hayata geçirilecek

Konya Çevre Yolu Projesi'ni 3 kısım halinde hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"22 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman ve Konya-Ereğli yolları arasında bağlantı sağlayan ilk kısımı 2 Ekim 2020'de hizmete açmıştık. Daha sonra Afyonkarahisar-Adana aksları arasında bağlantı sağlayacak 46,1 kilometrelik 2. kısım çalışmalarımız kapsamında da Ocak 2025'te Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasındaki 30 kilometrelik kesimi hizmete açtık."

16,1 kilometrelik kesimin bu yıl tamamlanması hedefleniyor

2.kısım kapsamındaki Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "16,1 kilometrelik bölünmüş yolun bitümlü sıcak karışım kaplama imalatı ile DSİ Kanal Köprüsü'nü tamamlama aşamasına getirdik. Bu kesimi 2026 yılı sonunda tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Aksaray-Adana aksları arasındaki seyahat süresini mevcut yola göre 24 dakika kısaltacağız"

Uraloğlu, söz konusu kesimin hizmete alınmasıyla sağlanacak kazanımlara dikkati çekerek, "Aksaray-Adana aksları arasındaki seyahat süresini mevcut yola göre 24 dakika kısaltacağız. Yıllık 1 milyar 84 milyon lira zamandan, 502 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 1 milyar 586 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 24 bin 101 ton azaltacağız" dedi.

"2. kısmın tamamlanmasıyla seyahat süresi 40 dakika kısalacak"

Konya Çevre Yolu'nun 46,1 kilometrelik 2. kısımın tamamlanmasıyla elde edilecek kazanımlara da değinen Uraloğlu, "2. kısımın tamamının hizmete girmesiyle seyahat süresini mevcut yola göre 40 dakika kısaltacağız. Yıllık 2 milyar 204 milyon lira zamandan, 874 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 3 milyar 78 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 42 bin 303 ton azaltacağız" açıklamasında bulundu.

3. kısımın 23 kilometresinde çalışmalar sürüyor

Bakan Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nun 54 kilometrelik 3. Kısmının Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında bağlantı sağlayacağını belirtti. Konya-Karaman ve Konya-Seydişehir aksları arasında kalan 23 kilometrelik kesiminde çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Proje kapsamında 23 kilometre bölünmüş yol, 705 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam 490 metre uzunluğunda 2 viyadük, toplam 109 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak ve toplam 65 metre uzunluğunda 2 çift köprü inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.