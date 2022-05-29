Son Dakika Konya Haberleri

14:08 Miras Operasyonu'nda Samsun'da 3 gözaltı Konya merkezli polisin düzenlediği Miras Operasyonu'nda Samsun'da 3 kişi gözaltına alındı.

13:37 RES'ler enerjinin gözdesi oldu Türkiye'nin güneş ve rüzgar bakımından önemli bir şehri olan Kahramanmaraş'ta, 2 Rüzgar Enerji Santrali (RES) günlük 71 bin 477 kişinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

12:55 Büyükşehir Sakarya'yı geleceğe hazırlıyor: Tüm senaryolar masada Sakarya Büyükşehir'in çalışmasıyla 'İklim Değişikliğine Hazırlık' için Türkiye'deki 4 pilot ilden biri seçilen Sakarya'da sektörlerin ve yaşam alanının iklim değişikliğine bağlı risklere karşı hazırlanması için tüm senaryolar tek bir masada tartışıldı.

12:51 Düğün konvoyunda dirft atan sürücülere 36 bin 500 lira ceza Konya'nın Ereğli ilçesinde düğün konvoyunda drift atan araçların görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen araçlar yakalanarak sürücülerine 36 bin 500 lira ceza uygulandı.

11:51 Konya'da karısını öldüren emekli öğretmene 15 yıl hapis cezası Konya'da tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren 70 yaşındaki sanığa, üst sınırdan indirimle 15 yıl hapis cezası verildi.

11:24 Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

11:01 Camileri Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle dantel gibi işliyor Kalem işi hat sanatıyla camilerin iç süslemelerini yapan nakkaş Mustafa Ören, 16 yılda Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki camileri Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle dantel gibi işledi.

10:30 Düğünde drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza Konya'nın Ereğli ilçesinde düğünde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.

09:32 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Miras" operasyonu başlatıldı! 143 şüpheli şahıs tespit edildi Konya merkezli 38 ilde yapılan "Miras" operasyonu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli belirlendi. Çetenin toplayıcı, kaçak kazıcı, pazarlamacı ve kuryeler olarak 4 grupta çalıştığı ortaya çıktı. Diğer taraftan operasyonda kurye konumundaki tır şoförünün, bin 736 adet tarihi eseri İngiltere'deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandığı öğrenildi.

08:42 Tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Miras Operasyonu"nda Samsun'da 3 şüpheli yakalandı Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik, Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen Miras Operasyonu'nda Samsun'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

00:01 Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 98-79 yenerek 2-0 öne geçti.

22:50 Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ve yasa dışı üretilmiş av tüfeği ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

21:27 Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi Konya'da düzenlenen 14. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali tamamlandı.

18:59 8 YILDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ÖLDÜRÜLÜP YAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI KONYA'da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın (31), av tüfeğiyle öldürülüp, cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı.

18:48 Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor Konya'da dedesinden ve babasından gelen teneke ustalığını devam ettiren Recep Yılmaz, mesleğinde son kuşak olarak 40 yıldır saca şekil veriyor.

18:32 Sancak Kapalı Pazarı tamamlanıyor Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçenin farklı mahallerine yeni kapalı pazar yerleri kazandırmaya devam ediyor.

17:58 Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve müsilaj ile çevre kirliliğini önlemek amacıyla hazırlanan 'Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı.

17:38 12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı 12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltıİÇİŞLERİ Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

17:30 12 ilde DEAŞ operasyonu DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

17:26 8 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı KONYA'da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın (31), av tüfeğiyle öldürülüp, cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı.

17:14 17 yaşındaki Nuray'ı boğarak öldürmüştü! Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi Antalya'da yaşanan olayda otel odasında kavga ettiği 17 yaşındaki Nuray Demir boğarak katlettiğini itiraf eden Taner Bektaş hakkında, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Bektaş ilk ifadesinde, "Kendisine daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor! Son dönemde artan konut ve kira fiyatlarının ardından yeni bir tedbir geliştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan yeni proje kapsamında, konut sıkıntısının yaşandığı büyükşehirlerde Hazine arazileri düşük maliyetle vatandaşa satılacak. İsteyen vatandaş evini kendisi yapacak isteyen de müteahhitle anlaşabilecek. Arsa satışına ise ağustos ayında başlanacak.

16:50 Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü gözaltına alındı Konya'nın Derbent ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebebiyet verdiği ileri sürülen diğer aracın sürücüsü gözaltına alındı.

16:35 8 yıllık cinayette sona gelindi! Şüpheliler Ramazan'ı önce silahla öldürüp ardından yakmışlar Konya'da 8 yıl önce evinin önünden aniden kaybolan Ramazan Kılıç'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Yapılan görüşmeler neticesinde Yaşar A. ve Cengiz A. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Şüpheliler, şahsı önce silahla öldürüp daha sonra yaktıklarını aktardılar.

16:25 Konya'da trafik ekipleri bisiklet yolunda hatalı park denetimi yaptı Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park yasağı olan bisiklet yollarına park eden ve bisikletlerin geçişini zorlaştıran araç sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

16:21 Hadim'de sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı Konya'nın Hadim ilçesinde atıkların geri dönüşümüyle üretilen eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

15:49 REZİDANSTA İŞKENCE GÖREN MERVE ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, çağrıldığı rezidansta işkenceye uğradığını belirterek Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'den (22) şikayetçi olan Merve K.

15:45 8 yıldır kayıp olarak aranan şahıs cinayete kurban gitmiş - 8 yıldır kayıp olarak aranan şahıs cinayete kurban gitmiş Konya'da 8 yıldır haber alınamayan Ramazan Kılıç'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

15:33 Yunak'ta öğrenciler eğitim kampına girdi Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunak Belediyesi işbirliğiyle "Gençlik Projesi" kapsamında Yunak'ta eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim kamp gezisi düzenlendi.

15:29 Yıldız Kelebekler çeyrek finalde Adana'da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, F grubunda oynadığı 4 maçın sonunda aldığı 4 galibiyet ve attığı 197 gol ile çeyrek finale yükseldi.

14:58 Rezidansta işkence gören kadın eski sevgilisinden şikayetçi olmadı Konya'da Merve K., çağrıldığı rezidansta işkenceye uğradığını iddia ederek Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'den (22) şikayetçi olmuştu. Ancak Merve K., 37'şer yıl hapsi istenen Murat Demirci'den şikayetçi olmazken; nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'den şikayetçi oldu. Merve K. kendisini rezidansa davet eden Murat Demirci için "Baskı altında olduğunu düşünüyorum" dedi.

14:53 Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlandı.

14:36 İman Ayetleri Hat Sergisi, Balıkesir Kent Konseyi'nde ALBAYRAK Grubu'nun geleneksel hale getirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından yazılarak sanat eserine dönüştürüldüğü hat eserleri sergisi, ilk kez İstanbul dışında bir şehirde sergileniyor.

14:35 Başkan Altay yapımı süren yeni cephanelik inşaatını inceledi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, yapımı süren yeni cephanelik inşaatını yerinde incelediği bildirildi.

14:23 8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı Konya'da yakınları tarafından 8 yıl önce kayıp ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü belirlendi.

14:22 Serinlemek için girdiği gölette boğulan lise öğrencisi toprağa verildi Konya'nın Beyşehir ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği gölette boğularak can veren lise öğrencisi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

13:57 Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda Konya'nın Beyşehir ilçesinde girdiği gölette boğularak hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

13:34 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündeme dair soruları yanıtladı Açıklaması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü, restorasyon çalışmaları ve Beyoğlu ile Başkent Kültür Yolu festivallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

13:20 Çorap kutularının içinden adeta cephanelik çıktı Çorap kutularının içinden adeta cephanelik çıktı Konya'da lojistik firmaları aracılığıyla farklı illere silah gönderileceği ihbarını alan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı ile gönderilmek üzere çorapların içine gizlenerek kargolanan 60 adet tabanca ve 80 adet şarjör ele geçirdi.

13:13 Emre Kaya konser maratonunda Ünlü popçu ve yeni arabeskçi Emre Kaya, çıktığı konser maratonunda sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

13:02 Kargoya verilen çorap kutuları arasında 60 tabanca ele geçirildi Konya'da kargoya verilen çorap kutuları arasında 60 tabanca, 80 şarjör ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

12:48 Beşiktaş transfer gündemi Yeni sezonu 27 Haziran'da açacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından yönetilmeye devam ediyor.

12:11 Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

12:08 Ömrünü zihinsel engelli iki oğluna adadı Konya'da, 56 yaşındaki Huriye Türkmen, yıllardır iyi bir eğitim almaları ve hayattan kopmamaları için çabaladığı doğuştan zihinsel engelli iki çocuğunun üzerine titriyor.

11:59 Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor Konya'da dedesinden ve babasından gelen teneke ustalığını devam ettiren Recep Yılmaz, mesleğinde son kuşak olarak 40 yıldır saca şekil veriyor.

11:00 Çobanlık yapan dünya kupası ikincisi kick boksçunun yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde eğitim ve spordan kalan zamanlarında çobanlık yaparak ailesinin geçimine katkı sunan dünya kupası ikincisi kick boksçu Hasan Hüseyin Çuhadar, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

22:28 Konya'da gölette kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı Konya'nın Beyşehir ilçesinde girdiği gölet sularında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

19:14 Ağaoğlu'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyareti Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ın Konya'da yaşayan ailesini ziyaret ederek minyatür şampiyonluk kupası ve madalya hediye etti.

19:08 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti.

18:34 Şehit piyade uzman çavuş Hasan Çatal, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın (33) cenazesi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

17:48 Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal (33), memleketi Konya'da toprağa verildi .

17:36 Konyalı şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal, son yolculuğuna uğurlandı Konyalı şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal, son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit harekat alanında terör örgütü tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

17:10 Karatede milli takımdan tarihi başarı - Karatede milli takımdan tarihi başarı Milli takım 7 altın madalyayla rekor kırdı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi Teknik Direktör Adnan Şamdan: "Rekoru Türk halkına armağan ediyoruz" Gaziantep'te düzenlenen 57.

17:03 Konya şehidini son yolculuğuna uğurluyor Konya şehidini son yolculuğuna uğurluyor Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP'nin paylaması sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurluyor.

16:59 Karatede milli takımdan tarihi başarı Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Karate Milli Takımı, 7 altın madalya kazanarak rekor kırdı.

15:36 Silah arkadaşları 33 yıl sonra Kayserili gaziyi ziyarete geldi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1989 yılında vatani görevini yaparken gazi olan Abdullah Sönmez'i, 33 yıl sonra silah arkadaşları Kayseri'de ziyaret etti.

13:19 Konya ve Mogadişu kardeş oldu Konya Büyükşehir Belediyesi ile Somali'nin başkenti Mogadişu Büyükşehir Belediyesi arasında eğitim, turizm, spor, kültür ve altyapı gibi alanlarda işbirliğini kapsayan kardeş şehir protokolü imzalandı.

12:34 SPOR Ailesinden gizli başladığı halterde dünya şampiyonu oldu Ailesinden gizli başladığı halterde dünya şampiyonu olduDuygu KARAKOÇ / KONYA, (DHA) - Konya'da 10 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini fark etmesiyle, ailesinden gizli haltere başlayan Dilara Narin (20), Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

11:29 Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması turizmin gözde mekanlarından Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere sahillerde yoğunluğa neden oldu Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması...

11:02 Avrupa wushu şampiyonu Enes Gezer, yeni uluslararası başarılara hazırlanıyor Bulgaristan'da 13-15 Mayıs'taki Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Enes Gezer, aynı başarıyı İslami Dayanışma Oyunları ve dünya şampiyonasında da elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

10:55 Karatay Yaz Spor Okulları'nın ön kayıtları başladı Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları'nın ön kayıtları başladı.

10:40 Odun ateşinde pişirdiği güdük böreği geçim kaynağı oldu Konya'da işçi olarak çalıştığı fabrikadan ayrılan girişimci kadın, annesi ile birlikte evlerinin bahçesine kurduğu tandırda yöresel güdük böreği ve ekmek üretmeye başladı.

10:16 Otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu hap ve heykel çıktı Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin ihbar üzerine otobüsle seyahat eden bir yolcunun üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu hap ve heykel ele geçirildi.

09:23 Tarihi belgeler kültür ve sanat şehri Trabzon'un geçmişine ışık tutuyor Tarihi belgeler kültür ve sanat şehri Trabzon'un geçmişine ışık tutuyor Doğu Karadeniz'de ilk gazetesi 153 yıl önce Trabzon'da basılmış Doğu Karadeniz'de ilk gazetesinin 153 yıl önce Trabzon'da basıldığı, Trabzon'da ilk matbaanın devreye girmesi ile birlikte 1869-1928 yılları arasında 104...

09:01 Bugüne dikkat! İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceyi aşacak, yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre artışa geçen hava sıcaklıkları bugün ayın zirvesine çıkacak ve İstanbul'da 33 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar İzmir'de 36, Ankara'da 32 derece dolaylarında olacak. Bugün yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak. Hatırlanacağı üzere Meteoroloji, İstanbulluları bugünkü sıcaklık seviyesi için art arda yaptığı açıklamalarla uyarmıştı.

00:25 Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi Konya'daki ailesine verildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi Konya'nın Ilgın ilçesindeki ailesine verildi.

23:46 KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın acı haberi, memleketi Konya'daki ailesine ulaştı.

23:45 Konya'ya şehit ateşi düştü Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.

23:43 İstanbul'da "Fetih Yürüyüşü" düzenlendi Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV), İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümü dolayısıyla fetih programı düzenledi.

22:58 Pençe-Kilit Harekatı'nda bir asker EYP patlaması sonucu şehit oldu Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.

20:13 Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 96-75 yenerek 1-0 öne geçti.

18:14 Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Mesir Kupası müsabakaları büyük heyecana sahne oluyor.

17:26 Serinlemek için suya girenlere uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek için yüzmek isteyen vatandaşlara yönelik olarak rip (çeken akıntı) ve sığ bayılmasına karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, dalgalı ve aşırı rüzgarlı havalarda kesinlikle suya girilmemesi ve can kurtaran ve yüzme aparatlarının kullanılmasının...

15:40 Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli serbest bırakıldı Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli salıverildi.

13:12 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne öğrencilerden yoğun ilgi 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne öğrencilerden yoğun ilgi Samsun'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

12:19 Konya'daki Kültür Festivalinde "Türk Dünyası" rüzgarı esiyor - Konya'daki Kültür Festivalinde "Türk Dünyası" rüzgarı esiyor Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali "Türk Dünyası" temasıyla on binlerce sanatseveri ağırlıyor.

11:28 Serinlemek için suya girenlere uzmanından hayat kurtaran uyarılar Serinlemek için suya girenlere uzmanından hayat kurtaran uyarılar "Ben iyi yüzme biliyorum" bir şey olmaz diyenler 'rip ve sığ bayılmasına' dikkat Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, vatandaşlar serinlemek için deniz, havuz, nehir ve göl sularına girmeye başlarken, boğulma tehlikesi ile...

11:23 Konya'daki üniversite, "yapay zeka" temalı bahar şenliğiyle örnek olmak istiyor Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yapay zeka temalı bahar şenliği "KaratayVerse Bahar Şenliği ve Yapay Zeka Festivali" ile hem ülke üniversitelerine hem de dünya üniversitelerine rol model olmayı hedefliyor.

11:22 Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çıktığı direkten inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

00:40 MSB: DAİMA ASİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ KONYA'da engebeli arazide düşerek yaralanan kişi, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile bulunduğu yerden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

00:05 Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü Balıkesir'in Havran ilçesinde Filistin Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi arasında 'Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü' Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Zubaidi tarafından törenle imzalandı.

23:10 MSB: "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtardı.