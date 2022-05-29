Son Dakika Konya Haberleri

- 14:08 Miras Operasyonu'nda Samsun'da 3 gözaltı
Konya merkezli polisin düzenlediği Miras Operasyonu'nda Samsun'da 3 kişi gözaltına alındı.
- 13:43 Başkan Kütükcü: "Sanayicilerimiz üretimden ve ihracattan vazgeçmedi"
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda Konya'dan 7 firma yer aldı.
- 13:37 RES'ler enerjinin gözdesi oldu
Türkiye'nin güneş ve rüzgar bakımından önemli bir şehri olan Kahramanmaraş'ta, 2 Rüzgar Enerji Santrali (RES) günlük 71 bin 477 kişinin enerji ihtiyacını karşılıyor.
- 12:55 Büyükşehir Sakarya'yı geleceğe hazırlıyor: Tüm senaryolar masada
Sakarya Büyükşehir'in çalışmasıyla 'İklim Değişikliğine Hazırlık' için Türkiye'deki 4 pilot ilden biri seçilen Sakarya'da sektörlerin ve yaşam alanının iklim değişikliğine bağlı risklere karşı hazırlanması için tüm senaryolar tek bir masada tartışıldı.
- 12:51 Düğün konvoyunda dirft atan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
Konya'nın Ereğli ilçesinde düğün konvoyunda drift atan araçların görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen araçlar yakalanarak sürücülerine 36 bin 500 lira ceza uygulandı.
- 12:08 Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su kanalı içerisinde akıntıya karşı yüzen su yılanlarının mücadelesi görenlerin ilgisini çekiyor.
- 11:51 Konya'da karısını öldüren emekli öğretmene 15 yıl hapis cezası
Konya'da tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren 70 yaşındaki sanığa, üst sınırdan indirimle 15 yıl hapis cezası verildi.
- 11:24 Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
- 11:01 Camileri Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle dantel gibi işliyor
Kalem işi hat sanatıyla camilerin iç süslemelerini yapan nakkaş Mustafa Ören, 16 yılda Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki camileri Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle dantel gibi işledi.
- 10:30 Düğünde drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
Konya'nın Ereğli ilçesinde düğünde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.
- 09:32 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Miras" operasyonu başlatıldı! 143 şüpheli şahıs tespit edildi
Konya merkezli 38 ilde yapılan "Miras" operasyonu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli belirlendi. Çetenin toplayıcı, kaçak kazıcı, pazarlamacı ve kuryeler olarak 4 grupta çalıştığı ortaya çıktı. Diğer taraftan operasyonda kurye konumundaki tır şoförünün, bin 736 adet tarihi eseri İngiltere'deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandığı öğrenildi.
- 08:42 Tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Miras Operasyonu"nda Samsun'da 3 şüpheli yakalandı
Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik, Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen Miras Operasyonu'nda Samsun'da 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 08:34 Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik En Büyük Operasyon: 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği "Miras" operasyonuyla Anadolu'ya ait tarihi eserlerin...
Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik En Büyük Operasyon: 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği "Miras" operasyonuyla Anadolu'ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi.
- 00:01 Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 98-79 yenerek 2-0 öne geçti.
- Dün Dün 22:50 Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ve yasa dışı üretilmiş av tüfeği ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
- Dün Dün 21:27 Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi
Konya'da düzenlenen 14. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali tamamlandı.
- Dün Dün 18:59 8 YILDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ÖLDÜRÜLÜP YAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
KONYA'da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın (31), av tüfeğiyle öldürülüp, cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı.
- Dün Dün 18:48 Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor
Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor Konya'da dedesinden ve babasından gelen teneke ustalığını devam ettiren Recep Yılmaz, mesleğinde son kuşak olarak 40 yıldır saca şekil veriyor.
- Dün Dün 18:32 Sancak Kapalı Pazarı tamamlanıyor
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçenin farklı mahallerine yeni kapalı pazar yerleri kazandırmaya devam ediyor.
- Dün Dün 18:28 Akşehir'de ilçe protokolü ve öğrenciler sağlık için yürüdü
Konya'nın Akşehir ilçesinde, Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Akşehir Belediyesi'nin katkılarıyla "Sağlıkla sağlık için yürüyoruz" etkinliği düzenledi.
- Dün Dün 17:58 Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve müsilaj ile çevre kirliliğini önlemek amacıyla hazırlanan 'Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı.
- Dün Dün 17:38 12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı
12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltıİÇİŞLERİ Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
- Dün Dün 17:30 12 ilde DEAŞ operasyonu
DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
- Dün Dün 17:26 8 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı
KONYA'da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın (31), av tüfeğiyle öldürülüp, cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı.
- Dün Dün 17:14 17 yaşındaki Nuray'ı boğarak öldürmüştü! Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi
Antalya'da yaşanan olayda otel odasında kavga ettiği 17 yaşındaki Nuray Demir boğarak katlettiğini itiraf eden Taner Bektaş hakkında, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Bektaş ilk ifadesinde, "Kendisine daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.
- Dün Dün 17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
Son dönemde artan konut ve kira fiyatlarının ardından yeni bir tedbir geliştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan yeni proje kapsamında, konut sıkıntısının yaşandığı büyükşehirlerde Hazine arazileri düşük maliyetle vatandaşa satılacak. İsteyen vatandaş evini kendisi yapacak isteyen de müteahhitle anlaşabilecek. Arsa satışına ise ağustos ayında başlanacak.
- Dün Dün 16:50 Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü gözaltına alındı
Konya'nın Derbent ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebebiyet verdiği ileri sürülen diğer aracın sürücüsü gözaltına alındı.
- Dün Dün 16:35 8 yıllık cinayette sona gelindi! Şüpheliler Ramazan'ı önce silahla öldürüp ardından yakmışlar
Konya'da 8 yıl önce evinin önünden aniden kaybolan Ramazan Kılıç'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Yapılan görüşmeler neticesinde Yaşar A. ve Cengiz A. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Şüpheliler, şahsı önce silahla öldürüp daha sonra yaktıklarını aktardılar.
- Dün Dün 16:25 Konya'da trafik ekipleri bisiklet yolunda hatalı park denetimi yaptı
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park yasağı olan bisiklet yollarına park eden ve bisikletlerin geçişini zorlaştıran araç sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
- Dün Dün 16:21 Hadim'de sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı
Konya'nın Hadim ilçesinde atıkların geri dönüşümüyle üretilen eşyaların yer aldığı sergi açıldı.
- Dün Dün 15:49 REZİDANSTA İŞKENCE GÖREN MERVE ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, çağrıldığı rezidansta işkenceye uğradığını belirterek Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'den (22) şikayetçi olan Merve K.
- Dün Dün 15:45 8 yıldır kayıp olarak aranan şahıs cinayete kurban gitmiş
- 8 yıldır kayıp olarak aranan şahıs cinayete kurban gitmiş Konya'da 8 yıldır haber alınamayan Ramazan Kılıç'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
- Dün Dün 15:33 Yunak'ta öğrenciler eğitim kampına girdi
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunak Belediyesi işbirliğiyle "Gençlik Projesi" kapsamında Yunak'ta eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim kamp gezisi düzenlendi.
- Dün Dün 15:31 Başkan Kavuş: "Meram için yeni, modern ve müreffeh bir geleceğe inanarak çalışıyoruz"
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Büyük Konut Hamlesi'nin son ayağı Piri Reis Evleri'nin temeli atıldı.
- Dün Dün 15:29 Yıldız Kelebekler çeyrek finalde
Adana'da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, F grubunda oynadığı 4 maçın sonunda aldığı 4 galibiyet ve attığı 197 gol ile çeyrek finale yükseldi.
- Dün Dün 15:12 Ünlü şarkıcı Emre Kaya konser maratonuna devam ediyor
Şarkıcı Emre Kaya, son projesi 'Usta Şarkılar' albümüyle konser maratonuna çıkıyor.
- Dün Dün 14:58 Rezidansta işkence gören kadın eski sevgilisinden şikayetçi olmadı
Konya'da Merve K., çağrıldığı rezidansta işkenceye uğradığını iddia ederek Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'den (22) şikayetçi olmuştu. Ancak Merve K., 37'şer yıl hapsi istenen Murat Demirci'den şikayetçi olmazken; nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'den şikayetçi oldu. Merve K. kendisini rezidansa davet eden Murat Demirci için "Baskı altında olduğunu düşünüyorum" dedi.
- Dün Dün 14:53 Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlandı.
- Dün Dün 14:36 İman Ayetleri Hat Sergisi, Balıkesir Kent Konseyi'nde
ALBAYRAK Grubu'nun geleneksel hale getirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından yazılarak sanat eserine dönüştürüldüğü hat eserleri sergisi, ilk kez İstanbul dışında bir şehirde sergileniyor.
- Dün Dün 14:35 Başkan Altay yapımı süren yeni cephanelik inşaatını inceledi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, yapımı süren yeni cephanelik inşaatını yerinde incelediği bildirildi.
- Dün Dün 14:23 8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı
Konya'da yakınları tarafından 8 yıl önce kayıp ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü belirlendi.
- Dün Dün 14:22 Serinlemek için girdiği gölette boğulan lise öğrencisi toprağa verildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği gölette boğularak can veren lise öğrencisi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
- Dün Dün 14:10 Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanık hakim karşısında
Konya'da stüdyo dairede bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
- Dün Dün 13:57 Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda
Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda Konya'nın Beyşehir ilçesinde girdiği gölette boğularak hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.
- Dün Dün 13:34 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündeme dair soruları yanıtladı Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü, restorasyon çalışmaları ve Beyoğlu ile Başkent Kültür Yolu festivallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Dün Dün 13:20 Çorap kutularının içinden adeta cephanelik çıktı
Çorap kutularının içinden adeta cephanelik çıktı Konya'da lojistik firmaları aracılığıyla farklı illere silah gönderileceği ihbarını alan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı ile gönderilmek üzere çorapların içine gizlenerek kargolanan 60 adet tabanca ve 80 adet şarjör ele geçirdi.
- Dün Dün 13:13 Emre Kaya konser maratonunda
Ünlü popçu ve yeni arabeskçi Emre Kaya, çıktığı konser maratonunda sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
- Dün Dün 13:02 Kargoya verilen çorap kutuları arasında 60 tabanca ele geçirildi
Konya'da kargoya verilen çorap kutuları arasında 60 tabanca, 80 şarjör ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
- Dün Dün 12:48 Beşiktaş transfer gündemi
Yeni sezonu 27 Haziran'da açacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından yönetilmeye devam ediyor.
- Dün Dün 12:12 Konya'da ambulans helikopter, el atar damarı kesilen hasta için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde el atar damarı kesilen hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
- Dün Dün 12:11 Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
- Dün Dün 12:08 Ömrünü zihinsel engelli iki oğluna adadı
Konya'da, 56 yaşındaki Huriye Türkmen, yıllardır iyi bir eğitim almaları ve hayattan kopmamaları için çabaladığı doğuştan zihinsel engelli iki çocuğunun üzerine titriyor.
- Dün Dün 11:59 Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor
Konya'da dedesinden ve babasından gelen teneke ustalığını devam ettiren Recep Yılmaz, mesleğinde son kuşak olarak 40 yıldır saca şekil veriyor.
- Dün Dün 11:00 Çobanlık yapan dünya kupası ikincisi kick boksçunun yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde eğitim ve spordan kalan zamanlarında çobanlık yaparak ailesinin geçimine katkı sunan dünya kupası ikincisi kick boksçu Hasan Hüseyin Çuhadar, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
- Dün Dün 08:41 Konya'da kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
- 29.05.2022 29 May 22:28 Konya'da gölette kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde girdiği gölet sularında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.
- 29.05.2022 29 May 21:28 Konya'da serinlemek için gölete giren lise öğrencisi boğuldu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, serinlemek amacıyla gölete giren lise öğrencisi, boğularak can verdi.
- 29.05.2022 29 May 19:14 Ağaoğlu'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyareti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ın Konya'da yaşayan ailesini ziyaret ederek minyatür şampiyonluk kupası ve madalya hediye etti.
- 29.05.2022 29 May 19:08 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti.
- 29.05.2022 29 May 18:34 Şehit piyade uzman çavuş Hasan Çatal, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın (33) cenazesi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.
- 29.05.2022 29 May 18:11 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal: "Sahip olduğumuz devlet arşivleri ile dünyada ilk beşteyiz"
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal: "Sahip olduğumuz devlet arşivleri ile dünyada ilk beşteyiz" Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr.
- 29.05.2022 29 May 17:48 Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal (33), memleketi Konya'da toprağa verildi .
- 29.05.2022 29 May 17:36 Konyalı şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal, son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal, son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit harekat alanında terör örgütü tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
- 29.05.2022 29 May 17:10 Karatede milli takımdan tarihi başarı
- Karatede milli takımdan tarihi başarı Milli takım 7 altın madalyayla rekor kırdı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi Teknik Direktör Adnan Şamdan: "Rekoru Türk halkına armağan ediyoruz" Gaziantep'te düzenlenen 57.
- 29.05.2022 29 May 17:03 Konya şehidini son yolculuğuna uğurluyor
Konya şehidini son yolculuğuna uğurluyor Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP'nin paylaması sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurluyor.
- 29.05.2022 29 May 16:59 Karatede milli takımdan tarihi başarı
Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Karate Milli Takımı, 7 altın madalya kazanarak rekor kırdı.
- 29.05.2022 29 May 15:55 Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- 29.05.2022 29 May 15:36 Silah arkadaşları 33 yıl sonra Kayserili gaziyi ziyarete geldi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1989 yılında vatani görevini yaparken gazi olan Abdullah Sönmez'i, 33 yıl sonra silah arkadaşları Kayseri'de ziyaret etti.
- 29.05.2022 29 May 13:19 Konya ve Mogadişu kardeş oldu
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Somali'nin başkenti Mogadişu Büyükşehir Belediyesi arasında eğitim, turizm, spor, kültür ve altyapı gibi alanlarda işbirliğini kapsayan kardeş şehir protokolü imzalandı.
- 29.05.2022 29 May 12:34 SPOR Ailesinden gizli başladığı halterde dünya şampiyonu oldu
Ailesinden gizli başladığı halterde dünya şampiyonu olduDuygu KARAKOÇ / KONYA, (DHA) - Konya'da 10 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini fark etmesiyle, ailesinden gizli haltere başlayan Dilara Narin (20), Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
- 29.05.2022 29 May 12:28 Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtıE-ihracat planlarına hız veren Trendyol, 2023'te 1 milyar dolar global satış hacmine ulaşmayı hedefliyor
- Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtı E-ihracat planlarına hız veren Trendyol, 2023'te 1 milyar dolar global satış hacmine ulaşmayı hedefliyor E-ticaret platformu Trendyol, uluslararası büyüme ve e-hracat planlarına hız verdi.
- 29.05.2022 29 May 11:29 Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı
Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması turizmin gözde mekanlarından Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere sahillerde yoğunluğa neden oldu Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması...
- 29.05.2022 29 May 11:02 Avrupa wushu şampiyonu Enes Gezer, yeni uluslararası başarılara hazırlanıyor
Bulgaristan'da 13-15 Mayıs'taki Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Enes Gezer, aynı başarıyı İslami Dayanışma Oyunları ve dünya şampiyonasında da elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- 29.05.2022 29 May 10:55 Karatay Yaz Spor Okulları'nın ön kayıtları başladı
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları'nın ön kayıtları başladı.
- 29.05.2022 29 May 10:40 Odun ateşinde pişirdiği güdük böreği geçim kaynağı oldu
Konya'da işçi olarak çalıştığı fabrikadan ayrılan girişimci kadın, annesi ile birlikte evlerinin bahçesine kurduğu tandırda yöresel güdük böreği ve ekmek üretmeye başladı.
- 29.05.2022 29 May 10:16 Otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu hap ve heykel çıktı
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin ihbar üzerine otobüsle seyahat eden bir yolcunun üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu hap ve heykel ele geçirildi.
- 29.05.2022 29 May 09:23 Tarihi belgeler kültür ve sanat şehri Trabzon'un geçmişine ışık tutuyor
Tarihi belgeler kültür ve sanat şehri Trabzon'un geçmişine ışık tutuyor Doğu Karadeniz'de ilk gazetesi 153 yıl önce Trabzon'da basılmış Doğu Karadeniz'de ilk gazetesinin 153 yıl önce Trabzon'da basıldığı, Trabzon'da ilk matbaanın devreye girmesi ile birlikte 1869-1928 yılları arasında 104...
- 29.05.2022 29 May 09:01 Bugüne dikkat! İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceyi aşacak, yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre artışa geçen hava sıcaklıkları bugün ayın zirvesine çıkacak ve İstanbul'da 33 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar İzmir'de 36, Ankara'da 32 derece dolaylarında olacak. Bugün yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak. Hatırlanacağı üzere Meteoroloji, İstanbulluları bugünkü sıcaklık seviyesi için art arda yaptığı açıklamalarla uyarmıştı.
- 29.05.2022 29 May 00:25 Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi Konya'daki ailesine verildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi Konya'nın Ilgın ilçesindeki ailesine verildi.
- 28.05.2022 28 May 23:46 KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın acı haberi, memleketi Konya'daki ailesine ulaştı.
- 28.05.2022 28 May 23:45 Konya'ya şehit ateşi düştü
Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.
- 28.05.2022 28 May 23:43 İstanbul'da "Fetih Yürüyüşü" düzenlendi
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV), İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümü dolayısıyla fetih programı düzenledi.
- 28.05.2022 28 May 23:06 Otomobille minibüs çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
- 28.05.2022 28 May 22:58 Pençe-Kilit Harekatı'nda bir asker EYP patlaması sonucu şehit oldu
Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.
- 28.05.2022 28 May 20:13 Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 96-75 yenerek 1-0 öne geçti.
- 28.05.2022 28 May 18:45 "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Samsun'da başladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Samsun'da başladı.
- 28.05.2022 28 May 18:14 Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Mesir Kupası müsabakaları büyük heyecana sahne oluyor.
- 28.05.2022 28 May 17:26 Serinlemek için suya girenlere uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek için yüzmek isteyen vatandaşlara yönelik olarak rip (çeken akıntı) ve sığ bayılmasına karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, dalgalı ve aşırı rüzgarlı havalarda kesinlikle suya girilmemesi ve can kurtaran ve yüzme aparatlarının kullanılmasının...
- 28.05.2022 28 May 15:40 Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli serbest bırakıldı
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli salıverildi.
- 28.05.2022 28 May 13:12 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne öğrencilerden yoğun ilgi
'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne öğrencilerden yoğun ilgi Samsun'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
- 28.05.2022 28 May 12:19 Konya'daki Kültür Festivalinde "Türk Dünyası" rüzgarı esiyor
- Konya'daki Kültür Festivalinde "Türk Dünyası" rüzgarı esiyor Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali "Türk Dünyası" temasıyla on binlerce sanatseveri ağırlıyor.
- 28.05.2022 28 May 11:39 Beyşehir'de direkteki kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, direkteki kedi, kurtarıldı.
- 28.05.2022 28 May 11:31 Sivasspor kupayı kazanan 16. takım oldu
DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti.
- 28.05.2022 28 May 11:28 Serinlemek için suya girenlere uzmanından hayat kurtaran uyarılar
Serinlemek için suya girenlere uzmanından hayat kurtaran uyarılar "Ben iyi yüzme biliyorum" bir şey olmaz diyenler 'rip ve sığ bayılmasına' dikkat Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, vatandaşlar serinlemek için deniz, havuz, nehir ve göl sularına girmeye başlarken, boğulma tehlikesi ile...
- 28.05.2022 28 May 11:23 Konya'daki üniversite, "yapay zeka" temalı bahar şenliğiyle örnek olmak istiyor
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yapay zeka temalı bahar şenliği "KaratayVerse Bahar Şenliği ve Yapay Zeka Festivali" ile hem ülke üniversitelerine hem de dünya üniversitelerine rol model olmayı hedefliyor.
- 28.05.2022 28 May 11:22 Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çıktığı direkten inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- 28.05.2022 28 May 00:40 MSB: DAİMA ASİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ
KONYA'da engebeli arazide düşerek yaralanan kişi, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile bulunduğu yerden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
- 28.05.2022 28 May 00:05 Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü
Balıkesir'in Havran ilçesinde Filistin Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi arasında 'Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü' Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Zubaidi tarafından törenle imzalandı.
- 27.05.2022 27 May 23:10 MSB: "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtardı.
- 27.05.2022 27 May 23:04 Bakan Ersoy: "Şehirlerimizin yeni marka yüzlerini oluşturmaya çalışıyoruz"
İlk kez düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Ankara Resim ve Heykel Müzesindeki özel açılış programıyla başladı.