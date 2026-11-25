Konya'da gezgin Hasan Hüseyin Kahriman'ın keşfettiği ve DHA'nın duyurduğu Geyik Dağları'nın 2 bin 700 metre rakımındaki 'sirk buzulu', COP31 için Türkiye'ye gelen gönüllü çevreciler tarafından ziyaret edildi. Gruba bilimsel boyutlarda bilgi veren Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Pınar, "Ülkemizdeki nadir örneklerinden olan sirk buzulu, 2,5 milyon yıl öncesinden bugüne uzanan bir numunedir" dedi.

Orta Toros Dağları'nda, Taşeli Platosu'nda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Konya, Karaman ve Antalya'nın sınırlarını oluşturan 2 bin 877 metre rakımlı Geyik Dağları'nda, doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman tarafından keşfedilen ve DHA'nın da duyurduğu sirk buzulu, uluslararası çevrecilerin dikkatini çekiyor. COP31 için Türkiye'ye gelen Glacier Nation hareketi üyeleri, Konya'ya gelerek 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü ile keşfi yapan Kahriman'ın rehberliğinde buzullara çıktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Pınar da çevrecilere bilimsel boyutlarda bilgilendirme yaptı. Çevreciler arasında Almanya, İtalya, Kolombiya, Filipinler ve Kuzey Amerika'dan temsilciler bulunuyor.

'DÜNYA İÇİN MUCİZE'

Toroslardaki buzulun 'dünya için mucize' olduğunu söyleyen Glacier Nation hareketi sözcüsü Kolombiyalı çevreci Marcela Fernandez Barreneche, "Bu buzulun önemli olmasının nedeni, buzullar hakkında ne kadar az şey bildiğimizin bir temsili olmasıdır. 2,5 milyon yıllık bir buzulun 2023 yılında, üstelik bir bilim insanı tarafından bile keşfedilmemiş olması nasıl mümkün olabilir? 6 yaşından beri dağlarda olan, avucunun içi gibi bilen Hasan, bize bu buzulu nasıl keşfettiğini anlattı. Bu, dünya için mucize, gezegen için mucize olan o keşiflerden biriydi" dedi.

ÇATLAKLAR 2016'DA BAŞLAMIŞ

Keşfi sayesinde buzulları bilim dünyasına kazandıran gezgin Hasan Hüseyin Kahriman ise "2016 yılında ilk buraya geldiğimde dağda bir çatlaklık gördüm. Bunu önce mağara sandım. Sonraki yıl geldiğimde çatlağın genişlediğini ve çöktüğünü fark ettim. Mağara olmadığına kanaat getirdim. 2023'te geldiğimde obruklar oluşup, buzulların ortaya çıktığını gördüm. Sonra Prof. Dr. Adnan Pınar da buzulu kamuoyuna anlattı" diye konuştu.

'2,5 MİLYON YIL ÖNCESİNDEN BUGÜNE UZANAN NUMUNE'

Gruba bilimsel boyutlarda bilgi veren Prof. Dr. Adnan Pınar, buzula ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizdeki nadir örneklerinden olan sirk buzulu, 2,5 milyon yıl öncesinden bugüne uzanan bir numunedir. Kaynaklarda buzulların tamamen eriyip ortadan kalktığı hep ifade edilmişti. İşte bunu büyük ölçüde değiştiren buluş, Hasan Hüseyin Kahriman arkadaşımızın bu buzulu burada keşfederek ortaya çıkarmasıyla bu şekle geldi. Buzun katmanı var. 2023'ten sonra bu bölgeye düşen kar yağışı, buzulların üzerinde birikmesiyle bir örtü halini oluşturmuş. Bu bize ne gösteriyor? Biz bu buzulu şu an görüyorsak eğer, iklim giderek ısınacak, su kaynakları giderek kuruyacak, bunlar tamamen eriyecek. Yüzyıllarca bu örtüsü varken, onun altında devam ettiriyordu. Isınmayla beraber üzerindeki karlar eriyince, altındaki buzul ortaya çıkmış oldu. Su kaynaklarımızı kullanırken son derece bilinçli olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde israf edecek suyumuz yok. Buzullar, dünyanın en önemli tatlı su kaynakları, hazineleridir. Dünyada kalan buzullar, dünyadaki tatlı su varlıkları bir kısmını oluşturur. Bunlar da bu şekilde eriyerek ortadan kalktığı zaman, eminim ki dünyayı ve özellikle ülkemizi ki biraz daha sıcak iklim kuşaklarına yakın bir noktada olmamız dolayısıyla çok daha riskli dönemler bekliyor. Bu kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor."