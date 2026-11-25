İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski televizyon sunucusu Murat Başoğlu da yer aldı. Soruşturmanın uyuşturucu madde ticareti, temini, kullanımı ve fuhuş iddialarını kapsadığı bildirildi.

2017 YILINDAKİ GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Murat Başoğlu, Temmuz 2017'de Bodrum'da bir teknede yeğeniyle çekilen görüntülerin basına yansımasıyla kamuoyunun gündemine oturmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından televizyon ekranlarından uzaklaşan Başoğlu, uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü.

YUNANİSTAN'DA EMLAK DANIŞMANLIĞI YAPIYOR

Sunuculuk kariyerinin ardından farklı bir alana yönelen Başoğlu'nun, Yunanistan'da resmi emlak danışmanlığı yaptığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla yeni hayatından kesitler paylaşan Başoğlu, emlak sektöründe çalıştığını takipçilerine duyurmuştu.