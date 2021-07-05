Son Dakika Uyuşturucu Haberleri

22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.

21:56 Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın Bursa Jandarma Komutanlığı Dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

21:50 Jandarmadan uyuşturucu partisi yapılan iki adrese baskın Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisi üzerine iki adrese düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

21:47 Son dakika haber: JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU Son dakika haberleri: BURSA Jandarma Komutanlığı dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

21:32 Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganların kaçış anı kamerada Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganların kaçış anı kamerada Serbest bırakılan saldırganların suç dosyası kabarık çıktı Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu trafikte darp ettiği iddia edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

21:11 Malatya'da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 372 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

20:56 Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

20:50 Son dakika haberleri: ÇANAKKALE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

20:44 Son dakika haber | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Son dakika habere göre Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20:31 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

19:53 Suç örgütü elebaşı Gören'in FETÖ ve PKK'ya para gönderdiği iddiası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen soruşturmanın iddianamesinde, suç örgütü elebaşı Çetin Gören'in silahlı terör örgütü PKK'ya 60 milyon avro gönderdiği iddiası yer aldı.

19:39 Uyuşturucu baronu Nejat Daş'tan FETÖ'ye 'himmet' parası 'Bataklık' operasyonu kapsamında gözaltına alınan uyuşturucu baronu Nejat Daş'ın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) himmet adı altında 500 bin euro yardım parası verdiği ortaya çıktı.

19:36 Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstihdama yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz" dedi.

18:14 'Bataklık' soruşturmasında FETÖ izi İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' operasyonu soruşturmasında aralarında uyuşturucu baronları Nejat Daş ile Çetin Gönen'in de bulunduğu 73 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

18:10 Uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 yıl 4 ay hapis KAYSERİ'de arkadaşının sevgilisi N.Ç.'ye (18) uyuşturucu vererek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ö.N. (33), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17:41 Siirt'te 1 kilo 250 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Siirt'in Pervari ilçesinde 1 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

17:38 Denizli'de sahte paraya 4 tutuklama DENİZLİ'de sahte 50 liralık banknotlarla alışveriş yaptıkları belirlenen 10 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

17:23 Son dakika haberi... Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu, tüfek ve tarihi eser ele geçirildi Son dakika haberi... Aksaray'da bir şahsın müstakil evine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucuyla birlikte çok sayıda tarihi eser, tüfek ve mermi ele geçirdi.

16:54 Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

16:42 Milas'ta Uyuşturucu operasyonu Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçen Milas NSM Grup amirliği ekipleri yapılan operasyon ile 4 kişiyi gözaltına aldı.

16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı olan Çiftlik Bank'ın CEO'su Cumhur Yurdakul, Tosuncuk'un kirli işlerini ifşa etti. Yurdakul, soruşturma sürerken kendisini tehdit eden Tosuncuk'un topladığı paralarla uyuşturucu işine girdiğini ve husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığını iddia etti.

16:20 FATİH'TE YATAK BAZASINA SAKLANMIŞ 11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ Haber İSTANBUL, DHA)FATİH'TE yasa dışı olarak kargo şirketi aracılığıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen yabancı uyruklu şüphelinin evine baskın düzenlendi.

16:09 Sahte parayla alışveriş yapan çete yakalandı Denizli'de farklı işyerlerinden sahte para ile alışveriş yapan çete üyelerinin kimlikleri incelenen kamera kayıtlarının ardından tespit edildi.

16:01 Son dakika haberi: Güney Afrika'dan gelen bilgi notu "Bataklık Operasyonu"nun fitilini ateşledi Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen soruşturmanın, Güney Afrika İçişleri Müşavirliğinden gönderilen bilgi notuyla başlatıldığı ortaya çıktı.

15:31 Son dakika! Bataklık Operasyonu'na ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Son dakika haberleri... Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirine yönelik operasyonu olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'nun iddianamesi kabul edildi.

15:26 Aydın'da uyuşturucudan 101 kişi hakkında işlem yapıldı Aydın'da bir haftalık zaman diliminde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarından 101 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

15:07 Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildiTİCARET Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirdiğini ve bu rakamın, Türkiye'de muhafaza ekiplerince likit olarak ele geçirilen en büyük miktar olduğunu açıkladı.

14:47 Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 31 gözaltı Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 31 gözaltı Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

14:43 Sivas'ta sentetik cannabinoid ele geçirildi Sivas'ta polis tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında sentetik esrar olarak da bilinen sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.

14:43 Son dakika... Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandı Son dakika 3. sayfa haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, 75 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

14:37 Gümüşhane'de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Tekke köyünde sahipsiz boş arazide 164 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

14:23 Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

14:14 Son dakika haberi! Jandarma Terör Örgütü şüphelisi 13 kişiyi yakaladı Bir son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Haziran ayında yapılan çalışmalarda 'PKK/KCK', 'FETÖ/PDY' terör örgütleri suçlarından 13 şüpheli yakalandı.

13:28 Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." ifadelerini kullandı.

13:13 Balıkesir'de son 1 haftada 96 uyuşturucu şüphelisine gözaltı Balıkesir polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları 60 ayrı uyuşturucu operasyonunda 87 şüpheli şahsı gözaltına alırken, mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

13:01 Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

12:28 Son dakika haber! İstanbul'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı İstanbul'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

12:06 Son dakika haberleri | Suç örgütüne helikopter destekli şafak operasyonu: 19 gözaltı Son dakika gelişmesine göre Suç örgütüne helikopter destekli şafak operasyonu: 19 gözaltı İzmir'in Bergama ve civar ilçelerinde örgütlü olarak yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

11:29 Hatay'da uyuşturucu operasyonu Hatay'ın Defne ilçesinde yapılan operasyonlarda toplam 116 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

11:16 İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 11 GÖZALTI Operasyon anları kameradaAli ÇAĞLAR TINBEKİSTANBUL'da 3 ilçede yasa dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

11:12 Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 113 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 31'i tutuklandı.