Son Dakika Uyuşturucu Haberleri

- Dün Dün 22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.
- Dün Dün 21:56 Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın
Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın Bursa Jandarma Komutanlığı Dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Dün Dün 21:50 Jandarmadan uyuşturucu partisi yapılan iki adrese baskın
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisi üzerine iki adrese düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
- Dün Dün 21:47 Son dakika haber: JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri: BURSA Jandarma Komutanlığı dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Dün Dün 21:32 Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganların kaçış anı kamerada
Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganların kaçış anı kamerada Serbest bırakılan saldırganların suç dosyası kabarık çıktı Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu trafikte darp ettiği iddia edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.
- Dün Dün 21:11 Malatya'da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi
MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 372 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
- Dün Dün 20:56 Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- Dün Dün 20:50 Son dakika haberleri: ÇANAKKALE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA
Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.
- Dün Dün 20:44 Son dakika haber | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son dakika habere göre Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Dün Dün 20:31 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- Dün Dün 19:53 Suç örgütü elebaşı Gören'in FETÖ ve PKK'ya para gönderdiği iddiası
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen soruşturmanın iddianamesinde, suç örgütü elebaşı Çetin Gören'in silahlı terör örgütü PKK'ya 60 milyon avro gönderdiği iddiası yer aldı.
- Dün Dün 19:39 Uyuşturucu baronu Nejat Daş'tan FETÖ'ye 'himmet' parası
'Bataklık' operasyonu kapsamında gözaltına alınan uyuşturucu baronu Nejat Daş'ın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) himmet adı altında 500 bin euro yardım parası verdiği ortaya çıktı.
- Dün Dün 19:36 Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstihdama yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz" dedi.
- Dün Dün 18:26 Denizli'deki sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Denizli'deki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.
- Dün Dün 18:20 Son dakika haberi... Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Son dakika haberler... Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.
- Dün Dün 18:14 'Bataklık' soruşturmasında FETÖ izi
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' operasyonu soruşturmasında aralarında uyuşturucu baronları Nejat Daş ile Çetin Gönen'in de bulunduğu 73 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
- Dün Dün 18:10 Uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 yıl 4 ay hapis
KAYSERİ'de arkadaşının sevgilisi N.Ç.'ye (18) uyuşturucu vererek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ö.N. (33), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Dün Dün 17:41 Siirt'te 1 kilo 250 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Siirt'in Pervari ilçesinde 1 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
- Dün Dün 17:38 Denizli'de sahte paraya 4 tutuklama
DENİZLİ'de sahte 50 liralık banknotlarla alışveriş yaptıkları belirlenen 10 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
- Dün Dün 17:23 Son dakika haberi... Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu, tüfek ve tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haberi... Aksaray'da bir şahsın müstakil evine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucuyla birlikte çok sayıda tarihi eser, tüfek ve mermi ele geçirdi.
- Dün Dün 16:54 Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Dün Dün 16:42 Milas'ta Uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçen Milas NSM Grup amirliği ekipleri yapılan operasyon ile 4 kişiyi gözaltına aldı.
- Dün Dün 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
Etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı olan Çiftlik Bank'ın CEO'su Cumhur Yurdakul, Tosuncuk'un kirli işlerini ifşa etti. Yurdakul, soruşturma sürerken kendisini tehdit eden Tosuncuk'un topladığı paralarla uyuşturucu işine girdiğini ve husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığını iddia etti.
- Dün Dün 16:20 FATİH'TE YATAK BAZASINA SAKLANMIŞ 11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Haber İSTANBUL, DHA)FATİH'TE yasa dışı olarak kargo şirketi aracılığıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen yabancı uyruklu şüphelinin evine baskın düzenlendi.
- Dün Dün 16:09 Sahte parayla alışveriş yapan çete yakalandı
Denizli'de farklı işyerlerinden sahte para ile alışveriş yapan çete üyelerinin kimlikleri incelenen kamera kayıtlarının ardından tespit edildi.
- Dün Dün 16:07 Uyuşturucu ticareti yapan 25 kişiden 11'i tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan toplam 25 şüpheli operasyon sonucu yakalandı.
- Dün Dün 16:01 Son dakika haberi: Güney Afrika'dan gelen bilgi notu "Bataklık Operasyonu"nun fitilini ateşledi
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen soruşturmanın, Güney Afrika İçişleri Müşavirliğinden gönderilen bilgi notuyla başlatıldığı ortaya çıktı.
- Dün Dün 15:38 ŞIRNAK'TA KAÇAKÇILIK VE ASAYİŞ OPERASYONLARI: 50 GÖZALTI
ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı.
- Dün Dün 15:31 Son dakika! Bataklık Operasyonu'na ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Son dakika haberleri... Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirine yönelik operasyonu olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'nun iddianamesi kabul edildi.
- Dün Dün 15:26 Aydın'da uyuşturucudan 101 kişi hakkında işlem yapıldı
Aydın'da bir haftalık zaman diliminde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarından 101 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.
- Dün Dün 15:07 Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildiTİCARET Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirdiğini ve bu rakamın, Türkiye'de muhafaza ekiplerince likit olarak ele geçirilen en büyük miktar olduğunu açıkladı.
- Dün Dün 14:57 Afyonkarahisar'da oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan 2 zanlı gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da peluş oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Dün Dün 14:53 En yüksek miktar oldu... Gümrük Muhafaza Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirdi
En yüksek miktar oldu.
- Dün Dün 14:47 Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 31 gözaltı
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 31 gözaltı Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
- Dün Dün 14:43 Sivas'ta sentetik cannabinoid ele geçirildi
Sivas'ta polis tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında sentetik esrar olarak da bilinen sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.
- Dün Dün 14:43 Son dakika... Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, 75 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.
- Dün Dün 14:37 Gümüşhane'de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Tekke köyünde sahipsiz boş arazide 164 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
- Dün Dün 14:33 Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı.
- Dün Dün 14:23 Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.
- Dün Dün 14:14 Son dakika haberi! Jandarma Terör Örgütü şüphelisi 13 kişiyi yakaladı
Bir son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Haziran ayında yapılan çalışmalarda 'PKK/KCK', 'FETÖ/PDY' terör örgütleri suçlarından 13 şüpheli yakalandı.
- Dün Dün 13:28 Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." ifadelerini kullandı.
- Dün Dün 13:13 Balıkesir'de son 1 haftada 96 uyuşturucu şüphelisine gözaltı
Balıkesir polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları 60 ayrı uyuşturucu operasyonunda 87 şüpheli şahsı gözaltına alırken, mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.
- Dün Dün 13:01 Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
- Dün Dün 12:28 Son dakika haber! İstanbul'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı İstanbul'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.
- Dün Dün 12:15 Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Defne ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Dün Dün 12:06 Son dakika haberleri | Suç örgütüne helikopter destekli şafak operasyonu: 19 gözaltı
Son dakika gelişmesine göre Suç örgütüne helikopter destekli şafak operasyonu: 19 gözaltı İzmir'in Bergama ve civar ilçelerinde örgütlü olarak yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.
- Dün Dün 11:29 Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'ın Defne ilçesinde yapılan operasyonlarda toplam 116 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.
- Dün Dün 11:16 İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 11 GÖZALTI
Operasyon anları kameradaAli ÇAĞLAR TINBEKİSTANBUL'da 3 ilçede yasa dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
- Dün Dün 11:12 Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 113 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 31'i tutuklandı.
- Dün Dün 11:10 Madde Bağımlılığıyla Mücadele Konusunda Farkındalık Eğitimi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde büyükşehir belediyesine bağlı Topdağı Kadın Kültür ve Destek Merkezinde kurs gören kadınlara uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi.