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Son Dakika Uyuşturucu

Son Dakika Uyuşturucu Haberleri

Son dakika Uyuşturucu haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son uyuşturucu haberleri anında burada.

  • Dün Dün 22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.

  • Dün Dün 21:56 Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın

    Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın Bursa Jandarma Komutanlığı Dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • Dün Dün 21:50 Jandarmadan uyuşturucu partisi yapılan iki adrese baskın Jandarmadan uyuşturucu partisi yapılan iki adrese baskın

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisi üzerine iki adrese düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

  • Dün Dün 21:47 Son dakika haber: JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU Son dakika haber: JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

    Son dakika haberleri: BURSA Jandarma Komutanlığı dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • Dün Dün 21:32 Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganların kaçış anı kamerada Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganların kaçış anı kamerada

    Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganların kaçış anı kamerada Serbest bırakılan saldırganların suç dosyası kabarık çıktı Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu trafikte darp ettiği iddia edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

  • Dün Dün 21:11 Malatya'da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi Malatya'da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi

    MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 372 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

  • Dün Dün 20:56 Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

    Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

  • Dün Dün 20:50 Son dakika haberleri: ÇANAKKALE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA Son dakika haberleri: ÇANAKKALE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA

    Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

  • Dün Dün 20:44 Son dakika haber | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Son dakika haber | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

    Son dakika habere göre Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Dün Dün 20:31 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

    Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • Dün Dün 19:53 Suç örgütü elebaşı Gören'in FETÖ ve PKK'ya para gönderdiği iddiası Suç örgütü elebaşı Gören'in FETÖ ve PKK'ya para gönderdiği iddiası

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen soruşturmanın iddianamesinde, suç örgütü elebaşı Çetin Gören'in silahlı terör örgütü PKK'ya 60 milyon avro gönderdiği iddiası yer aldı.

  • Dün Dün 19:39 Uyuşturucu baronu Nejat Daş'tan FETÖ'ye 'himmet' parası Uyuşturucu baronu Nejat Daş'tan FETÖ'ye 'himmet' parası

    'Bataklık' operasyonu kapsamında gözaltına alınan uyuşturucu baronu Nejat Daş'ın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) himmet adı altında 500 bin euro yardım parası verdiği ortaya çıktı.

  • Dün Dün 19:36 Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak

    Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstihdama yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz" dedi.

  • Dün Dün 18:26 Denizli'deki sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Denizli'deki sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

    Denizli'deki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

  • Dün Dün 18:20 Son dakika haberi... Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

    Son dakika haberler... Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

  • Dün Dün 18:14 'Bataklık' soruşturmasında FETÖ izi 'Bataklık' soruşturmasında FETÖ izi

    İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' operasyonu soruşturmasında aralarında uyuşturucu baronları Nejat Daş ile Çetin Gönen'in de bulunduğu 73 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

  • Dün Dün 18:10 Uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 yıl 4 ay hapis Uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 yıl 4 ay hapis

    KAYSERİ'de arkadaşının sevgilisi N.Ç.'ye (18) uyuşturucu vererek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ö.N. (33), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Dün Dün 17:41 Siirt'te 1 kilo 250 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Siirt'te 1 kilo 250 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

    Siirt'in Pervari ilçesinde 1 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

  • Dün Dün 17:38 Denizli'de sahte paraya 4 tutuklama Denizli'de sahte paraya 4 tutuklama

    DENİZLİ'de sahte 50 liralık banknotlarla alışveriş yaptıkları belirlenen 10 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

  • Dün Dün 17:23 Son dakika haberi... Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu, tüfek ve tarihi eser ele geçirildi Son dakika haberi... Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu, tüfek ve tarihi eser ele geçirildi

    Son dakika haberi... Aksaray'da bir şahsın müstakil evine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucuyla birlikte çok sayıda tarihi eser, tüfek ve mermi ele geçirdi.

  • Dün Dün 16:54 Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu yakalandı Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu yakalandı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • Dün Dün 16:42 Milas'ta Uyuşturucu operasyonu Milas'ta Uyuşturucu operasyonu

    Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçen Milas NSM Grup amirliği ekipleri yapılan operasyon ile 4 kişiyi gözaltına aldı.

  • Dün Dün 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti

    Etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı olan Çiftlik Bank'ın CEO'su Cumhur Yurdakul, Tosuncuk'un kirli işlerini ifşa etti. Yurdakul, soruşturma sürerken kendisini tehdit eden Tosuncuk'un topladığı paralarla uyuşturucu işine girdiğini ve husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığını iddia etti.

  • Dün Dün 16:20 FATİH'TE YATAK BAZASINA SAKLANMIŞ 11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ FATİH'TE YATAK BAZASINA SAKLANMIŞ 11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Haber İSTANBUL, DHA)FATİH'TE yasa dışı olarak kargo şirketi aracılığıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen yabancı uyruklu şüphelinin evine baskın düzenlendi.

  • Dün Dün 16:09 Sahte parayla alışveriş yapan çete yakalandı Sahte parayla alışveriş yapan çete yakalandı

    Denizli'de farklı işyerlerinden sahte para ile alışveriş yapan çete üyelerinin kimlikleri incelenen kamera kayıtlarının ardından tespit edildi.

  • Dün Dün 16:07 Uyuşturucu ticareti yapan 25 kişiden 11'i tutuklandı Uyuşturucu ticareti yapan 25 kişiden 11'i tutuklandı

    Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan toplam 25 şüpheli operasyon sonucu yakalandı.

  • Dün Dün 16:01 Son dakika haberi: Güney Afrika'dan gelen bilgi notu 'Bataklık Operasyonu'nun fitilini ateşledi Son dakika haberi: Güney Afrika'dan gelen bilgi notu "Bataklık Operasyonu"nun fitilini ateşledi

    Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen soruşturmanın, Güney Afrika İçişleri Müşavirliğinden gönderilen bilgi notuyla başlatıldığı ortaya çıktı.

  • Dün Dün 15:38 ŞIRNAK'TA KAÇAKÇILIK VE ASAYİŞ OPERASYONLARI: 50 GÖZALTI ŞIRNAK'TA KAÇAKÇILIK VE ASAYİŞ OPERASYONLARI: 50 GÖZALTI

    ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı.

  • Dün Dün 15:31 Son dakika! Bataklık Operasyonu'na ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Son dakika! Bataklık Operasyonu'na ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

    Son dakika haberleri... Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirine yönelik operasyonu olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'nun iddianamesi kabul edildi.

  • Dün Dün 15:26 Aydın'da uyuşturucudan 101 kişi hakkında işlem yapıldı Aydın'da uyuşturucudan 101 kişi hakkında işlem yapıldı

    Aydın'da bir haftalık zaman diliminde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarından 101 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

  • Dün Dün 15:07 Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi

    Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildiTİCARET Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirdiğini ve bu rakamın, Türkiye'de muhafaza ekiplerince likit olarak ele geçirilen en büyük miktar olduğunu açıkladı.

  • Dün Dün 14:57 Afyonkarahisar'da oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan 2 zanlı gözaltına alındı Afyonkarahisar'da oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan 2 zanlı gözaltına alındı

    Afyonkarahisar'da peluş oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • Dün Dün 14:53 En yüksek miktar oldu... Gümrük Muhafaza Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirdi En yüksek miktar oldu... Gümrük Muhafaza Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirdi

    En yüksek miktar oldu.

  • Dün Dün 14:47 Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 31 gözaltı Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 31 gözaltı

    Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 31 gözaltı Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

  • Dün Dün 14:43 Sivas'ta sentetik cannabinoid ele geçirildi Sivas'ta sentetik cannabinoid ele geçirildi

    Sivas'ta polis tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında sentetik esrar olarak da bilinen sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.

  • Dün Dün 14:43 Son dakika... Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandı Son dakika... Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandı

    Son dakika 3. sayfa haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, 75 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

  • Dün Dün 14:37 Gümüşhane'de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor Gümüşhane'de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor

    Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Tekke köyünde sahipsiz boş arazide 164 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

  • Dün Dün 14:33 Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı

    Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı.

  • Dün Dün 14:23 Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

    Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

  • Dün Dün 14:14 Son dakika haberi! Jandarma Terör Örgütü şüphelisi 13 kişiyi yakaladı Son dakika haberi! Jandarma Terör Örgütü şüphelisi 13 kişiyi yakaladı

    Bir son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Haziran ayında yapılan çalışmalarda 'PKK/KCK', 'FETÖ/PDY' terör örgütleri suçlarından 13 şüpheli yakalandı.

  • Dün Dün 13:28 Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." ifadelerini kullandı.

  • Dün Dün 13:13 Balıkesir'de son 1 haftada 96 uyuşturucu şüphelisine gözaltı Balıkesir'de son 1 haftada 96 uyuşturucu şüphelisine gözaltı

    Balıkesir polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları 60 ayrı uyuşturucu operasyonunda 87 şüpheli şahsı gözaltına alırken, mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

  • Dün Dün 13:01 Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

    Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

  • Dün Dün 12:28 Son dakika haber! İstanbul'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı Son dakika haber! İstanbul'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı

    Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı İstanbul'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

  • Dün Dün 12:15 Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

    Defne ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • Dün Dün 12:06 Son dakika haberleri | Suç örgütüne helikopter destekli şafak operasyonu: 19 gözaltı Son dakika haberleri | Suç örgütüne helikopter destekli şafak operasyonu: 19 gözaltı

    Son dakika gelişmesine göre Suç örgütüne helikopter destekli şafak operasyonu: 19 gözaltı İzmir'in Bergama ve civar ilçelerinde örgütlü olarak yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

  • Dün Dün 11:29 Hatay'da uyuşturucu operasyonu Hatay'da uyuşturucu operasyonu

    Hatay'ın Defne ilçesinde yapılan operasyonlarda toplam 116 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

  • Dün Dün 11:16 İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 11 GÖZALTI İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 11 GÖZALTI

    Operasyon anları kameradaAli ÇAĞLAR TINBEKİSTANBUL'da 3 ilçede yasa dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

  • Dün Dün 11:12 Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı

    Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 113 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 31'i tutuklandı.

  • Dün Dün 11:10 Madde Bağımlılığıyla Mücadele Konusunda Farkındalık Eğitimi Madde Bağımlılığıyla Mücadele Konusunda Farkındalık Eğitimi

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde büyükşehir belediyesine bağlı Topdağı Kadın Kültür ve Destek Merkezinde kurs gören kadınlara uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi.

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