Özdağ, 4 milyon uyuşturucu bağımlısı, 2 milyon sanal kumar bağımlısı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Özdağ, 4 milyon uyuşturucu bağımlısı, 2 milyon sanal kumar bağımlısı olduğunu söyledi

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Özdağ, 4 milyon uyuşturucu bağımlısı, 2 milyon sanal kumar bağımlısı olduğunu söyledi
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Zafer Partisi lideri Özdağ, gençlik kolları programında muhalefete düşman ceza hukuku politikalarıyla adalete güvenin kalmadığını savundu. Özdağ, 4 milyon uyuşturucu bağımlısı ve 2 milyon sanal kumar bağımlısına dikkat çekerek gençliğin sistemli saldırı altında olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları Eğitim Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Adalet mülkün temelidir, devletin temeli adalettir. Böyle olması gerekirken muhalefete karşı uygulanan düşman ceza hukuku politikaları ile adalete olan güven tam anlamıyla ortadan kalktı" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde 3 gün sürecek Gençlik Kolları İl Başkanları Eğitim Programı'nın açılışını yaptı. "Türkiye Cumhuriyeti ağır çekim bir yıkım sürecinden geçiyor" diyen Özdağ, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Öcalan ve PKK terör örgütüyle gerçekleştirilen ikinci müzakere süreciyle Türkiye Cumhuriyeti'nin milli, üniter, laik devlet yapısının yıkılmak ve yeni bir anayasayla Türkiye Cumhuriyeti'nin çok uluslu ve özerk bölgelerden oluşan bir devlete dönüştürülmesinin hedeflendiğini görüyoruz. 10 Ağustos 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK terör örgütü mensupları için çıkarılan affa AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, CHP ve YENİ Parti'nin 460'ın üzerinde milletvekili evet oyu vererek sadece PKK'ya af çıkarmakla kalmadılar, ayrıca Türkiye'yi Lübnanlaştırmak, Yugoslavyalılaştırmak gibi bir sürecin de önünü açtılar."

"TÜRK GENÇLİĞİ SİSTEMLİ, SİNSİ BİR UYUŞTURUCU VE SANAL KUMAR SALDIRISIYLA KARŞI KARŞIYA"

Adaletin mülkün temeli, devletin temelinin de adalet olduğunu belirten Özdağ, "Böyle olması gerekirken muhalefete karşı uygulanan düşman ceza hukuku politikaları ile adalete olan güven tam anlamıyla ortadan kalktı ve Türkiye bir hukuk devleti olma niteliğini de ne yazık ki yitirdi. Muhalefete düşmanca, yabancılaştırıcı, dışlayıcı politikalar uygulanarak milli birliğimiz örselendi. ve Türkiye 7 yıldır devam eden ağır ekonomik buhran sürecinden geçerken halkın yüzde 90'ı fakirleşiyor. Geriye kalan yüzde 10'un da foncular, rantiyeciler nasıl zenginleştiklerini hep birlikte görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin uyuşturucu ve sanal kumar sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Özdağ, "4 milyon uyuşturucu bağımlısı var, 2 milyon sanal kumar bağımlısı var. ve suç örgütleri için bütün dünyadan Türkiye adeta bir merkez haline gelmiş durumda. Değişik ülkelerden mafya liderlerinin Türk vatandaşlığı aldıklarını görüyoruz. Tabii suç örgütleri beraberlerinde büyük miktarda bu ülkeye kara para getiriyorlar. ve Türk gençliği sistemli, sinsi bir uyuşturucu ve sanal kumar saldırısıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

"DEMOGRAFİK İŞGAL DERİNLEŞİYOR"

Özdağ, 2011 senesinden sonra Türkiye'ye 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geldiğini, iktidar ve muhalefetin de bu duruma ses çıkartmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Türk milletinin bu demografik işgale tepkisini siyasete taşımayı reddettikleri gibi iktidarıyla muhalefetiyle sığınmacı ve kaçakların ülkemizde kalmasını kabullendiler. Böyle bir ortamda Zafer Partisi tek başına demografik işgali Türkiye'nin gündemine getirerek önce ana muhalefet partisini 'Biz Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağız, vatandaşlık vereceğiz' noktasından 'Gönüllü olanları yollayacağız' noktasına getirdi. Göz göre göre Türkiye'nin milli kimliği tahrip ediliyor. Demografik işgal derinleşiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı karşıya olduğu ve İstiklal Harbi'mizin neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni Yugoslavyalılaştırmak için yapılan bu mevcut projeye ancak Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savunan bir duruş ile karşı çıkmak mümkündür. ve bu saldırıyı, bu Cumhuriyeti dönüştürme projesini başarısızlığa uğratmak mümkündür."

"GENÇLERİN YÜZDE 20'Sİ 'BEN ZAFER PARTİLİYİM' DİYOR"

Zafer Partili gençlere seslenen Özdağ, "Türk siyasetinde Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini temsil eden tek siyasi parti olmak durumundadır. Türk gençliği artık büyük bir uyanış içerisinde ve Zafer Partisi, 18-24 yaş grubunda siyasi partiler içerisinde en fazla tercih edilen birinci parti olmak konumunda. Bu yaş grubundaki gençlerin yüzde 20'si 'Ben Zafer Partiliyim' diyor. Biz bu oranı önümüzdeki aylarda daha da üst noktalara taşıyacağız muhakkak" diye konuştu.

Ümit Özdağ, eğitim programının teşkilat çalışmalarına katkı sağlamasını dileyerek gençlik kolları il başkanlarına başarılar diledi.

Kaynak: ANKA
Zafer PartisiUyuşturucuPolitikaGençlikGüncelSon Dakika

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