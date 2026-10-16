Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor

Türkiye’de siyaset gündemi sıcaklığını korurken, kamuoyu araştırmaları seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Son seçimleri en yakın oranla bilen BETİMAR Araştırma Şirketi’nin Başkanı Gürkan Duman, Gazeteci Nagehan Alçı'nın YouTube canlı yayınında kamuoyunun merakla beklediği son seçim anketinin verilerini paylaştı. Siyasi partilerin oy oranlarındaki son durumu değerlendiren Duman, özellikle AK Parti ve CHP tarafında yaşanan düşüş grafiğine dikkat çekerken, Yeni Parti'nin yükseliş trendini vurguladı.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA, YENİ PARTİ YÜKSELİŞTE

Son seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketler arasında yer alan BETİMAR'ın Başkanı Gürkan Duman'ın açıkladığı son anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 31,7 ile birinci sıradaki yerini korudu. Her ay düzenli bir artış grafiği çizen Yeni Parti ise yüzde 21,5 oy oranına ulaşarak ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

CHP İLE ANAHTAR PARTİ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 0,1'E İNDİ

Ankette en dikkat çekici gelişmelerden biri CHP ve Anahtar Parti oy oranlarında yaşandı. CHP’nin oyunun yüzde 4,8'e gerileyerek yüzde 5 eşiğinin altına düştüğü görülürken, Anahtar Parti yüzde 4,7 seviyesine ulaştı. İki parti arasındaki farkın sadece yüzde 0,1'e inmesi dikkat çekti.

BETİMAR'IN SON SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI;

AK Parti: %31,7

Yeni Parti: %21,5

DEM Parti: %10,0

İYİ Parti: %8,4

MHP: %7,7

CHP: %4,8

Anahtar Parti (A Parti): %4,7

Zafer Partisi: %3,9

Yeniden Refah Partisi: %3,1

TİP (Türkiye İşçi Partisi): %1,6

Diğer: %2,6

İşte o anketin grafiği;