Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sel sularına kapılıp kaybolan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli’nin, deniz polisi ekipleri tarafından İzmit Körfezi’nin Yarımca açıklarında denizde cansız bedeni bulundu. İstanbul'da da sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle iki şehirde can kaybı 5'e yükseldi.

Kocaeli'nde sel sularına kapılıp kaybolan eski muhtarın cansız bedenine ulaşıldı.

Marmara Bölgesi'ni sel vurdu. Günlerdir etkili olan yağışlarda en büyük zararı İstanbul aldı. Sel felaketinde can kaybı da bir kez daha arttı.

ESKİ MUHTARIN CANSIZ BEDENİ KÖRFEZ'DE BULUNDU

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sel sularında kaybolan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli’nin cansız bedeni bulundu. Gedikli'nin cansız bedenine deniz polisleri İzmit Körfezi’nin Yarımca açıklarında ulaştı.

Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi

84 yılın en büyük yağışını alan İstanbul'da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken, kayıp vatandaşları arama çalışmaları da devam ediyor. Sarıyer Ayazağa’da selin 3’üncü gününde bir kişiye ait cansız beden bulundu. İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi, 3 kayıp var.

Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi

KÖPRÜ ALTINDA BULUNDU

Sağanağın ardından Kağıthane Deresi’nin taştığı Ayazağa Mahallesi’nde, köprü altında bir ceset bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi

BAKAN KURUM VE ÇİFTÇİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Selin en çok vurduğu Ayazağa'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kent genelindeki son durumu paylaştı. Bakan Kurum, "İlk andan itibaren devletimiz burada, valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Afet en çok Ayazağa'yı etkiledi. Önceliğimiz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi

"60 BİNE YAKIN PERSONEL SAHADA"

Bakan Kurum'un ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek söze başladı. Çiftçi, "Dün Ankara'da AFAD koordinasyon merkezinde olayları yönetmeye gayret ettim. 14 Ekim'de MGM 42 ilde sarı, 6 ilde de turuncu kod vermişti. Dün sarı 36'ya, turuncu 4'e düştü. Bugün de 26 ilde şu an sarı kod devam ediyor. Uyarı verilen yerlerde 60 bine yakın personelimiz sahadalar" ifadelerini kullandı. 

Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
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    Yorumlar (4)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Yatacak yeriniz yok bunun sorumlusu Silivri ve avaneleri mezarlıkta rakı içenler 7 6 Yanıtla
  • onurpolatt63 onurpolatt63:
    hayat işte öldüğümüz gibi yerimize yenileri giriyor çok ta takmamak gerek. 0 2 Yanıtla
  • kubesikurt2334 kubesikurt2334:
    Tamamıyla Allah'a kalmışız, akşama başını yastığa koyduysam şükrediyorum. 1 0 Yanıtla
  • Tevabil Arslan Tevabil Arslan:
    Muhtar iş başında öldü işe Allah Rahmet Eylesin.Suvas takı Muhtar gibi Dükkanında çalışıp birde havadan maaş alıyor sa...Ne diyebilirim ki.... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika
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