Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi

Kocaeli'nde sel sularına kapılıp kaybolan eski muhtarın cansız bedenine ulaşıldı.

Marmara Bölgesi'ni sel vurdu. Günlerdir etkili olan yağışlarda en büyük zararı İstanbul aldı. Sel felaketinde can kaybı da bir kez daha arttı.

ESKİ MUHTARIN CANSIZ BEDENİ KÖRFEZ'DE BULUNDU

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sel sularında kaybolan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli’nin cansız bedeni bulundu. Gedikli'nin cansız bedenine deniz polisleri İzmit Körfezi’nin Yarımca açıklarında ulaştı.

84 yılın en büyük yağışını alan İstanbul'da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken, kayıp vatandaşları arama çalışmaları da devam ediyor. Sarıyer Ayazağa’da selin 3’üncü gününde bir kişiye ait cansız beden bulundu. İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi, 3 kayıp var.

KÖPRÜ ALTINDA BULUNDU

Sağanağın ardından Kağıthane Deresi’nin taştığı Ayazağa Mahallesi’nde, köprü altında bir ceset bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

BAKAN KURUM VE ÇİFTÇİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Selin en çok vurduğu Ayazağa'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kent genelindeki son durumu paylaştı. Bakan Kurum, "İlk andan itibaren devletimiz burada, valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Afet en çok Ayazağa'yı etkiledi. Önceliğimiz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek" ifadelerini kullandı.

"60 BİNE YAKIN PERSONEL SAHADA"

Bakan Kurum'un ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek söze başladı. Çiftçi, "Dün Ankara'da AFAD koordinasyon merkezinde olayları yönetmeye gayret ettim. 14 Ekim'de MGM 42 ilde sarı, 6 ilde de turuncu kod vermişti. Dün sarı 36'ya, turuncu 4'e düştü. Bugün de 26 ilde şu an sarı kod devam ediyor. Uyarı verilen yerlerde 60 bine yakın personelimiz sahadalar" ifadelerini kullandı.